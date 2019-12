Esce dal carcere per lavorare poi si dilegua: è caccia a un ergastolano

MICHELE CEPARANO

È uscito dal carcere e non è più rientrato. Adesso un ergastolano cinquantenne è ricercato anche fuori dalla provincia di Parma.

L'uomo, di origine romagnola, condannato all'ergastolo per reati molto gravi tra cui l'omicidio, gode del regime della semilibertà.

Una condizione all'interno dell'istituto penitenziario cittadino che gli permette di poter uscire alla mattina per poter svolgere alcuni lavori. Con l'obbligo di ripresentarsi in serata ai cancelli di via Burla.

Il regime di semilibertà consiste, infatti, nella concessione al condannato e all'internato di trascorrere parte del giorno fuori dell'istituto per partecipare ad attività lavorative, oppure di istruzione o, comunque, utili al suo reinserimento sociale.

Da diverso tempo, infatti, l'ergastolano lavora alle dipendente dell'amministrazione penitenziaria di Parma e si reca tutte le mattine alla non lontana Certosa, dove svolge insieme ad altri detenuti che possono usufruire del suo stesso status, alcuni lavori manuali come, ad esempio, attività di pulizia.

Martedì mattina, come tante altre volte, il detenuto è uscito per recarsi nella struttura in cui ha sede la scuola della polizia penitenziaria.

Il tragitto dal carcere fino alla destinazione i detenuti in stato di semilibertà lo possono coprire anche da soli.

Lo status giuridico, infatti, prevede che queste persone non debbano essere accompagnate.

Il rientro nell'istituto di via Burla era previsto, come da regolamento, dopo le 21 ma l'uomo non si è più presentato.

Sono scattate perciò immediatamente le sue ricerche che si starebbero estendendo anche fuori dalla provincia dal momento che il detenuto che ha fatto perdere le sue tracce è di origine romagnola. Fino alla tarda serata di ieri, comunque, l'uomo non sarebbe stato localizzato.

A questo va aggiunto che ogni giorno sono una trentina i detenuti che escono dal carcere di Parma per andare a lavorare all'esterno.

Quello di via Burla è un istituto molto importante nel panorama carcerario nazionale in cui, con l'apertura del nuovo padiglione la cui inaugurazione non è lontana, tra poco tempo arriveranno duecento nuovi detenuti. Una notizia che ha suscitato perplessità e polemiche.