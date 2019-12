Festa a Collecchio, giocherà in A1.

ANDREA PONTICELLI

Anno del batti e corri 2020, il baseball parmense raddoppia e si conferma capitale del baseball italiano.

Nella prossima stagione vedremo due squadre parmensi nella massima serie: anche il Collecchio giocherà in A1 come il Parma Clima, e nella massima serie rivivrà le stesse emozioni già vissute nel 1993 e nel 1999.

La domanda di ripescaggio presentata dalla società collecchiese è stata accolta dal Consiglio federale, che ha anche ammesso alla prossima serie A1 anche i Grizzlies Torino e il Nettuno. Rigettata invece la domanda della terza società nettunese, il Nettuno 1945.

Così saranno dieci le formazioni che l'anno prossimo giocheranno ai massimi livelli del batti e corri italiano. Le tre neo promosse a tavolino - appunto Collecchio, Grizzlies e Nettuno 2 - e il Macerata, promosso sul campo grazie alle vittorie ottenute sul Collecchio nelle scorse finali di A2, si aggiungono alle sei che già hanno giocato lo scorso anno in A1: Parma Clima, Bologna, Godo, Nettuno City, Rangers Redipuglia e San Marino.

Dunque, campionato a dieci squadre. Nei prossimi giorni la federazione, sentito anche il parere delle società, deciderà la formula.

Una prima ipotesi parla di una regular season con due gironi da cinque squadre e ammissione ai play-off scudetto delle prime due classificate di ciascun girone: ma in questo caso due squadre riposerebbero ogni settimana, e non sarebbe positivo perché, dice chi si intende, per crescere bisogna giocare il più possibile.

Una seconda ipotesi è invece basata su un girone unico con qualificazione ai play-off delle prime quattro. Sarebbe la formula ideale, ma costringerebbe le società a trasferte più lunghe e con spese maggiori anche di pernottamento.

Le tre società ripescate hanno presentato domanda anche perché la federazione, sempre nella seduta di ieri, ha anche deciso di abbassare la tassa gara in regular season, equiparandola a quella in vigore per le squadre iscritte alla serie A2.

Inoltre ha anche deciso il blocco delle retrocessioni per arrivare nel 2021 a un campionato a dodici squadre comprendendo le due che vinceranno il prossimo campionato di A2.