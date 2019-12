Migranti in aiuto per il Piedibus? La Lega dice no

CRISTIAN CALESTANI

SORBOLO MEZZANI - Ricorrere alla collaborazione dei migranti per attività quali il piedibus, iniziative extrascolastiche e servizi socio assistenziali per gli anziani? Il centrodestra «Fare meglio» con la Lega in testa, gruppo di opposizione, ha detto no, votato contro l'atto e gli animi si sono accesi in consiglio comunale a Sorbolo Mezzani. L'amministrazione di centrosinistra guidata dal sindaco Nicola Cesari ha proposto con successo, per voce dell'assessore comunale Cristina Valenti, un progetto di volontariato – rientrante in uno schema di convenzione con l'associazione San Cristoforo che gestisce la casa di accoglienza di Bogolese di Sorbolo Mezzani e che ha ottenuto l'ok anche di Alternativa e 5 stelle - proponendo svariate attività quali la manovalanza nelle operazioni di gestione del verde (l'unica operazione attualmente in essere) sino a tre attività – già svolte in passato, ma non previste attualmente - che hanno scatenato le proteste leghiste: l'accompagnamento dei bambini del piedibus; la collaborazione in iniziative extrascolastiche come l'aiuto nei compiti, la conoscenza di lingue e culture straniere ed il supporto, a personale qualificato, in attività socio assistenziali per anziani.

«Le persone che potrebbero svolgere queste attività sono vaccinate?» ha chiesto il consigliere di opposizione Irene Zanichelli (Lega). In merito l'assessore Valenti ha chiarito: «Quelle elencate sono attività che potenzialmente i migranti potrebbero svolgere. Al momento nessuna delle tre indicate dall'opposizione è prevista. Non so rispondere sul tema vaccinazioni, in merito farò approfondimenti e poi informerò la minoranza, ma posso dire che sono previsti, come per tutti i migranti, controlli sanitari». L'altro consigliere leghista Gianni Soncini ha rilanciato: «Da genitore e figlio di persone anziane chiedo a tutto il consiglio di bocciare fermamente questa convenzione affinché si possa impedire che una persona di fatto sconosciuta, ancora in attesa di permesso di soggiorno o cittadinanza, possa essere in futuro a stretto contatto con i nostri bimbi e i nostri anziani. Sono per l'integrazione dei migranti, ma nei giusti modi». A Soncini ha replicato Valenti: «I migranti, come già accaduto in passato, non saranno mai soli nel compiere queste attività. Saranno sempre affiancati da personale qualificato. Il progetto vuole promuovere una forma di integrazione».

Concetti ripresi dal consigliere di opposizione Francesca Bottazzi (Alternativa) che ha dichiarato: «La chiave del futuro è l'integrazione. Pieno appoggio all'iniziativa dell'amministrazione». Quindi intervento del vicesindaco Romeo Azzali: «La richiesta della vaccinazione mi sembra un atto discriminatorio. Non me la sento di fare una battaglia ideologica su questi aspetti». Il consigliere di opposizione Leonardo Rolli ha poi chiesto «maggiori controlli sulla struttura di Bogolese. Mi risulta esserci un via vai continuo di persone che spesso lasciano l'Italia per raggiungere altri paesi europei». Chiosa finale del sindaco Cesari: «La convenzione è sempre stata approvata in questo modo negli anni scorsi. In passato le attività proposte hanno trovato riscontri positivi nei cittadini di Bogolese che, in molti casi, hanno superato una comprensibile diffidenza iniziale. Riconosco esserci un certo ricambio degli ospiti a Bogolese, il tutto seguito dalla prefettura».