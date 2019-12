Molesta la barista: pensionato condannato a 1 anno e 3 mesi

GEORGIA AZZALI

Non aveva mai visto quel cliente attempato. Anche se aveva notato fin da subito il suo sguardo insistente. Ma le era bastato avvicinarsi al suo tavolino per servirle la bibita che aveva ordinato per capire: una mano sulla coscia e quell'espressione un po' compiaciuta. Lui che pochi giorni dopo era tornato nel bar di Anna (la chiameremo così), e ancora una volta le aveva toccato le gambe. Si era anche scusato, ma quelle parole non potevano certo bloccare il processo. E ieri per l'anziano - 81 anni, originario di Varano Melegari - è scattata la condanna: 1 anno e 3 mesi, considerando che il tribunale gli ha riconosciuto la minore gravità del fatto, oltre alle attenuanti generiche. Il pm Ignazio Vallario aveva chiesto tre mesi in più. La pena è stata sospesa, e il pensionato - con un passato senza macchie - potrà contare anche sulla non menzione nel certificato del casellario.

Quarantacinque anni di differenza tra il pensionato e Anna. E nemmeno un incrocio di sguardi prima di quel giorno di giugno del 2017, perché lei non l'aveva mai notato nel suo locale e comunque non lo conosceva. Così, quando si era sentita accarezzare la coscia mentre appoggiava il vassoio sul tavolino, era rimasta per alcuni istanti paralizzata. Talmente inaspettato quel gesto da scatenare in pochi secondi una marea di interrogativi.

Confusa ma anche decisa, Anna. Nel fare capire al pensionato che avrebbe dovuto tenere le mani a posto. Eppure qualche giorno dopo la scena si ripete. E il copione è analogo: mentre Anna si alza da una sedia del bar, lui le si avvicina e le tocca entrambe le gambe. Lei reagisce infastidita, e il pensionato balbetta qualche scusa, decidendo immediatamente di lasciare il bar.

Ma a quel punto Anna vuole capire chi è quell'anziano che per due volte ha allungato le mani. Qualche cliente lo conosce, e lei il giorno dopo decide di presentarsi in questura. Il cognome che indica ai poliziotti ha un paio di lettere sbagliate, ma nei giorni successivi si correggerà, e l'identità dell'uomo diventa una certezza.

Nessun dubbio, poi, sulle accuse di Anna: al bar c'è anche la madre, che ogni tanto aiuta la figlia, quando l'anziano molesta la donna per la seconda volta. Messa davanti al pensionato, poi, durante l'incidente probatorio, Anna lo riconosce senza tentennamenti. Ma soprattutto è lui stesso ad ammettere durante il processo di averla molestata.

Parole che sono diventate prove per il tribunale. E anche la difesa non ha potuto fare altro che chiedere il minimo della pena per l'anziano.