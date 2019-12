Contagiata dopo la trasfusione, maxirisarcimento

ANDREA VIOLI

Quasi cinquant'anni fa in un ospedale di una città del Nord Italia le fecero una trasfusione. Anni più tardi, i sintomi, i sospetti e i timori che si trasformano in drammatiche certezze: epatite C. Il tribunale ha stabilito che la donna - che abita a Parma - fu infettata proprio da quella trasfusione, anche se sono passati decenni dai fatti. Così la signora - che ha un'alta percentuale di invalidità permanente - ha deciso di andare fino in fondo: assistita dall'avvocatessa Francesca Barbuti, ha fatto causa al ministero della Salute, nella sua qualità di organo di vigilanza. E il giudice le ha dato ragione già in primo grado, cosa tutt'altro che scontata: finora, vittorie di questo genere sono arrivate perlopiù dopo l'arrivo in Cassazione (e anni di carte bollate). Consistente il risarcimento: 748mila euro. «La signora è soddisfatto del risultato - spiega il legale - anche se andiamo con cautela. È una prima vittoria, fino a una sentenza definitiva le cose potrebbero cambiare, però è importante».

La trasfusione di sangue avviene nel 1970. Nel 1996 si presentano i primi sintomi, ma è dal 2009 che la malattia è conclamata e viene dichiarato il contagio da epatite C.

La signora si è rivolta all'avvocatessa Barbuti, con la quale ha affrontato l'iter giudiziario per stabilire il nesso fra quella trasfusione di più di tre decenni prima e lo sviluppo della malattia. Un nesso stabilito dalla commissione medica dell'ospedale militare di La Spezia. Nessun risarcimento extragiudiziale dal ministero della Salute. Così nel maggio 2017 la vicenda approda al tribunale civile di Bologna (per competenza territoriale, essendo coinvolta l'Avvocatura dello Stato).

Il procedimento è stato incentrato sulle questioni medico-legali, con il coinvolgimento di consulenti di parte, ed è stato relativamente «rapido» nel suo genere. La sentenza del giudice Daniele Martino della Terza sezione civile è arrivata il 28 novembre scorso: il ministero della Salute è stato condannato a risarcire 748mila euro alla signora.

È stato riconosciuto che quella trasfusione è la causa più probabile della malattia (rispetto a tutte le altre possibili ma valutate, appunto, come meno probabili). Per il giudice bisognava vigilare sul sangue dato alla paziente. Durante le udienze è stato fatto notare che, all'epoca, non c'erano i controlli specifici sviluppati in seguito poiché il virus non era stato isolato. Il giudice però, richiamando diversi riferimenti normativi nella sentenza, ha individuato la responsabilità del ministero già dalla fine degli anni '60, perché - ha fatto notare - una rilevazione indiretta era possibile attraverso i valori delle transaminasi. Insomma, a prescindere dalle conoscenze sull'epatite C in quel momento, secondo il giudice a inizio anni '70 era già possibile individuare «campanelli d'allarme» ed evitare una trasfusione potenzialmente a rischio. Questa sentenza spicca rispetto a quelle simili emesse in passato perché non di rado il risarcimento arriva dopo tre gradi di giudizio, con l'arrivo del caso di turno alla Corte di Cassazione. In questo caso, invece, c'è una vittoria già in primo grado e questo è abbastanza raro.

La sentenza è immediatamente esecutiva e si avvierà l'iter del risarcimento, anche se in base alla legge passeranno almeno 120 giorni. Potrebbe anche esserci un giudizio di appello, ma è presto per dirlo. «Ogni caso è a sé però è una sentenza che può far ben sperare - spiega l'avvocato Barbuti - altre persone che abbiano contratto virus tempo fa e che magari pensano che non ci sia più niente da fare».