L'ultimo tuffo di «Riri» Villani. Aveva 92 anni

Si è spento serenamente, lunedì mattina, all’età di 92 anni, Ermanno, meglio conosciuto come «Riri», Villani.

Nato a Salsomaggiore, in località Capanna Rosa, nel 1927, aveva un fratello, Angelo, che emigrò in Venezuela, al termine del secondo conflitto mondiale, ed una sorella, Luciana.

Di famiglia contadina, si «rimboccò le maniche» sin da bambino e continuò a lavorare fino a quando esplose il secondo conflitto mondiale a seguito del quale, dopo i fatti che portarono all’8 settembre del ‘43, si trovò, come migliaia di altri giovani della sua età, a dover compiere una scelta di campo, decidendo di militare nelle file partigiane in montagna assieme al fratello. Questa breve esperienza convinse ancora di più Ermanno Villani, giovane propenso alla convivialità e già di per sé contrario alla guerra, dell’importanza della pace e della fratellanza tra i popoli tanto da insegnare ai propri figli a non guardare mai «il colore della maglia indossata dalle persone», ma ascoltare piuttosto il battere del cuore sotto quella stessa maglia.

Riri, nei primi anni Cinquanta, conobbe Luciana Tagliavini che sarebbe diventata sua moglie e con la quale condivise ben 70 anni di vita. Lavorò per diversi anni alle Terme di Salsomaggiore. Fu anche un grande sportivo a tutto tondo: tuffatore – celebri i suoi tuffi dal trampolino del Poggio Diana, che divennero una vera e propria attrazione turistica ed immortalati nella fotografia che pubblichiamo e in diversi altri scatti oggetto di diverse cartoline vendute nei negozi di souvenir dell’epoca – giocatore di tennis, oltre che maestro palleggiatore, ed eccellente sciatore anche agonistico, partecipò a numerose gare sino a tarda età. Vinse addirittura, all’età di 74anni, il campionato nazionale organizzato dall’Automobile Club Italiano nella categoria Super pionieri. Nella casa di Riri si trovano ancora in bella mostra decine di trofei vinti in varie occasioni.

La famiglia e lo sport, dunque, furono le sue grandi ragioni di vita: persona gioviale, brillante, naturalmente portato all’amicizia, sempre pronto alla battuta. Seguiva anche il calcio, con una simpatia per il Bologna, ma con il distacco che compete ad un vero sportivo e non ad un tifoso. Soleva spesso dire che in una partita occorre ammirare sempre ventidue atleti in campo e non solo undici. Ermanno Villani ha lasciato la moglie Luciana, i figli Andrea, scrittore, autore e conduttore televisivo, ed Eddy Carlos Villani, noto barman professionista, oltre alla nipote Vanessa. M.L.