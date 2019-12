Portera: «Ecco il mio urlo rock»

PIERANGELO PETTENATI

Il 27 dicembre 1947 veniva promulgata la Costituzione Italiana; lo stesso giorno, 70 anni dopo, Leonardo Dall'Asta e la sezione locale dell'Anpi decisero di celebrare l'evento con un concerto rock al Teatro Nuovo di Salsomaggiore Terme. Da allora è diventato un appuntamento ricorrente e la tradizione si ripeterà anche il prossimo 27 dicembre, sempre al Teatro Nuovo alle 21 (ingresso a offerta) con «Rock On Stage 2019». Una «resident band» di artisti salsesi formata da Greta Vernizzi alla voce, Salvatore Bazzarelli alle tastiere, Leonardo Cavalca alla batteria, Fabrizio Lazzaroni all'armonica, Jerry Mangoni alle tastiere, Peter Skert al basso e Pietro Amoretti alla chitarra e alla direzione musicale, accompagnerà uno dei musicisti che ha fatto la storia del rock italiano: Ricky Portera, famoso soprattutto per aver suonato la chitarra con Lucio Dalla e con gli Stadio, oltre a quasi tutti i cantanti italiani.

Per Rock On Stage si metterà a disposizione di musicisti di diversa età, esperienza ed estrazione; una sfida accettata con entusiasmo: «Sono stato chiamato perché volevano qualcuno per fare del rock e per ricordare l'anniversario della Costituzione; penso che ci sarà da divertirsi perché il rock è la mia musica, il rock è la mia vita e quindi ci sarà grande sincerità e onestà».

Si parla appunto di rock, ma anche delle basi della nostra Repubblica e della convivenza civile…

«Per farlo, oggi ci vuole del coraggio e della fantasia. In questo momento siamo in mano al delirio politico più assurdo. Invece, bisognerebbe sacrificarsi un pochino tutti, prendere in mano la situazione e aiutare questo Paese che sta andando a rotoli».

Le canzoni che farete sono state scelte pensando anche a questa finalità?

«No, è solamente rock. Il rock non è un genere musicale, è uno stile di vita. Io credo che ogni persona rispecchi il genere di musica che fa, quindi noi faremo rock perché è purezza, è durezza, è incazzatura e noi siamo un po' incazzati per come stanno andando le cose. Suonare rock è un urlo per cambiare le cose. Poi non ha importanza che canzone sia, non è necessario cantare “Bella ciao”».

Quali saranno queste canzoni?

«Sinceramente non so cosa hanno preparato i ragazzi, probabilmente avranno preparato delle canzoni seguendo il loro gusto musicale e il significato della serata. Io sono solo e loro sono già una band, per cui sarò io ad adeguarmi a loro. Saliamo sul palco, attacchiamo gli strumenti e cosa succederà lo scopriremo solo vivendo e in questo caso solo suonando».

Si dice, e si sente nelle canzoni attuali, che la chitarra ha sempre meno spazio nelle nuove canzoni. È solo una delle mode del momento? C'è ancora spazio per questo strumento?

«Vuoi che non possa più pagare le bollette? Certo che avrà spazio, l'ha sempre avuto. Ricordiamoci che un brano lo possiamo intendere in mille modi diversi. Ad esempio, io posso suonare un pezzo classico scritto quando non esistevano chitarre elettriche; lo strumento in sé non finirà mai».

Ha suonato con quasi tutti… c'è un artista con il quale preferiva suonare?

«Ogni artista ha la propria caratteristica ed è arrivato al successo proprio per quella. Il compito di chi li accompagna è riuscire ad entrare nella loro mentalità, senza essere preponderante né eccessivo. È chiaro che chi si è avvicinato di più al mio genere è stato Vasco all'inizio; poi Eugenio Finardi, e Paola Turci, alla quale avevo fatto una band molto rock e molto funzionale. Uno dei più grandi musicisti è Ron, lui è fantastico. Con gente come Dalla, Venditti, De Gregori ti devi un po' adattare… diciamo che un 70% ti adatti e per un 30% è roba tua, ma quando hai il tuo spazio comincia il divertimento, perché ogni volta crei su cose diverse perché ogni artista è diverso dall'altro. Ed è proprio lì che c'è la crescita del musicista».