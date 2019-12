Scrive un libro sul padre e dona tutto il ricavato

CHIARA POZZATI

Lino Morini era un acrobata. In perfetto equilibrio tra mare e terra. La storia del pioniere della subacquea parmigiana e imprenditore edile, scomparso un anno e mezzo fa, è racchiusa in un libro. Una raccolta di aneddoti leggeri come un respiro, per esperienze che hanno segnato la vita di molti. A improvvisarsi scrittore è stato il figlio Michele, oggi al timone della Morini Ceramiche con il fratello Luca. «Volevo lasciare un ricordo indelebile. Ho pensato che mio padre avesse tante storie da raccontare che non potevano e non volevano essere dimenticate – racconta con un velo d’emozione -. Ho iniziato con l’idea di scrivere alcune delle sue avventura legate al mare, proprio perché è stato uno dei primi parmigiani a cimentarsi con la subacquea. Con lo scorrere del tempo, ho scoperto che più scrivevo più i ricordi sgorgavano dall’inchiostro, così ho realizzato un libro intero».

Pochi volumi, autopubblicati, per la gioia di molti. «L’uomo dal sorriso gentile» è stato presentato nell’ambito di una serata tra persone care a Lino, che con lui hanno condiviso passione e professione. Oltre duecento fra amici, parenti e collaboratori, hanno preso parte a questo incontro commovente.

«Insieme al resto della famiglia, abbiamo pensato anche all’anima generosa e concreta di mio padre – prosegue Michele – ecco perché abbiamo deciso di proporre un’offerta libera e tutto quello che abbiamo raccolto è stato devoluto all’associazione Giocamico». Già, gli angeli in corsia all’Ospedale dei bambini.

«L’idea di scrivere un libro su mio padre è nata nel momento stesso della sua scomparsa. Nelle parole di tanti amici, ho percepito la netta sensazione che questo “uomo comune”, in realtà fosse stato una persona speciale. Una di quelle rare, che ti entrano dritto nel cuore. Non solo per me, ma per tutti coloro che ne hanno incrociato il suo cammino – riavvolge il filo Michele -. Passo dopo passo, ho capito quanto straordinaria sia stata la sua vita. Un’esistenza ricca di emozioni ed avventure, nelle sue passioni, nel lavoro e nella famiglia».

Un viaggio a tuttotondo alla (ri)scoperta di un padre navigatore, imprenditore, giramondo visto con gli occhi e l’amore di un figlio. «Lino ha fatto cose non comuni: s’immergeva a oltre 70 metri di profondità in solitaria, ha inanellato oltre 2500 immersioni. Ma non era solo “L’uomo del mare”, così ho deciso di dividere le storie seguendo i tre filoni più significativi della sua vita. Oltre ai ricordi nel blu, ho pensato ai suoi viaggi che descrivo ne “Il Giramondo”. Dalla scoperta dei fondali oceanici, negli anni ‘80, fino agli anni 2000, quando ha preso a girare in lungo e in largo inanellando oltre 50 viaggi oltreoceano. La terza parte, “L’Universo di Lino”, parla di tutto il resto. Per esempio del suo percorso professionale: iniziato a 13 anni, come semplice manovale pavimentista, e culminato nel 2011 nella costruzione di uno dei più grandi Show Room di pavimenti a Parma».

Un capitolo a parte è poi dedicato agli affetti: «Dagli amici, tanti e meravigliosi, alla famiglia. La parte più intima del libro, dedicata non solo a Lino ma anche all’inseparabile moglie Gabriella, alla sorella e alla mamma ultracentenaria. E ancora a noi figli, nipoti e nuore». Non una saga familiare ma un volume che racchiude la storia «di un uomo straordinario – conclude Michele – che in ogni contesto era animato da un ottimismo smisurato e dalla capacità naturale di sorprendere chi gli è stato accanto».