Scuola derubata, Babbo Natale dona 6 computer

CHIARA DE CARLI

FONTEVIVO - Ha il volto di Stefano Montali, titolare insieme al fratello Raffaele del salumificio Sant'Ilario di Mulazzano Ponte, il «Babbo Natale» degli studenti della scuola di Pontetaro. E il suo è stato un regalo davvero speciale e inatteso. E davvero utile per tutti i ragazzi che frequentano la scuola elementare nella frazione fontevivese: 6 computer portatili di nuova generazione che sono già stati installati nelle classi e sono pronti ad aiutare studenti e insegnanti durante le lezioni. Un piccolo «miracolo» per l'istituto comprensivo: un gesto che ha decisamente risollevato il morale dopo le disavventure capitate durante lo scorso anno scolastico. Alla fine di maggio, infatti, qualcuno si è introdotto nottetempo nella scuola di via don Minzoni e ha rubato sei dei nove computer installati nelle classi per le lezioni sulle lavagne multimediali.

La mattina, all'apertura della scuola, mancavano all'appello proprio i dispositivi più performanti mentre tre, di valore decisamente scarso, erano stati lasciati al loro posto. Un furto che aveva demoralizzato non poco la dirigenza dell'Istituto Comprensivo, da anni impegnata nel difficile reperimento delle risorse necessarie ad acquistare i materiali utili a offrire una didattica al passo con i tempi anche in scuole «di paese», soprattutto perché andato a segno proprio quando la scuola era riuscita a risollevarsi dal maxi furto, avvenuto questa volta a Fontanellato, di sei mesi prima. Ma mentre ancora a Fontevivo si cercava una soluzione, dall'altra parte della provincia qualcuno stava già pensando di intervenire. «Ricordo la mattina in cui ho letto sulla Gazzetta del furto avvenuto nella piccola scuola di Pontetaro – ha detto Montali, accolto per una visita alla scuola dalla dirigente scolastica Cristiana Prestianni e dal sindaco di Fontevivo Tommaso Fiazza –. Quel giorno ero rimasto particolarmente colpito da questa vicenda ma soprattutto dall'impegno che qua tutti mettono nel cercare di offrire il meglio ai ragazzi e ho quindi pensato che potevamo intervenire. Quando ero ragazzino, nella mia scuola sono comparse le prime lavagne luminose: uno strumento che allora alle medie non era comune e che mi ha aiutato nello studio. Oggi i dispositivi sono del tutto diversi ma è importante che anche gli studenti più giovani possano utilizzare le tecnologie più moderne».

«Questo gesto dimostra quanto sia importante per le amministrazioni comunali avere degli “sponsor” che sostengono le iniziative a favore della collettività», ha detto Fiazza, ringraziando Montali a nome di tutti i fontevivesi. Per la sicurezza della scuola il Comune ha finanziato nei mesi scorsi un sistema d'allarme collegato a un istituto di vigilanza privata e potenziato la videosorveglianza. «Oltre a mettere risorse sulla scuola, l'amministrazione ci sta aiutando a fare rete col territorio e questo ci consente di portare avanti progetti per gli studenti», ha concluso la Prestianni.