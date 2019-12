Si tinge di giallo l'«evasione» di Berni

MICHELE CEPARANO

Una fuga che si tinge di giallo. È ancora irreperibile Enzo Berni, l'ergastolano di 57 anni scomparso da martedì. L'uomo, detenuto nel carcere di via Burla che beneficia della semilibertà, martedì mattina si è recato alla Certosa, a poca distanza dal penitenziario parmigiano, per svolgere dei lavori manuali ma non si è ripresentato intorno alle 21, ora del rientro, in carcere. È scattata perciò la ricerca da parte delle forze dell'ordine di tutta Italia. Nessuno si sbilancia sui motivi che possano averlo portato a non rientrare in via Burla ma, come accade in queste situazioni, tutte le ipotesi sono al vaglio.

Tra chi non si spiega la scomparsa di Berni c'è il suo avvocato che parla di «un fulmine a ciel sereno». Berni, infatti, che ha già scontato ventidue anni, tra quattro avrebbe potuto essere libero. Il 57enne, secondo alcuni che lo conoscono, potrebbe essersi anche sentito male.

Le ricerche, comunque, proseguono.

Il detenuto, al momento ricercato, è originario di Bagno di Romagna, in provincia di Forlì-Cesena. Per lui le porte del carcere si sono aperte per un omicidio. La notte del 23 dicembre del 1997, a Cesena, venne infatti ucciso il diciassettenne Tomas Salaroli. Il giovane venne assassinato per un regolamento di conti tra elementi della stessa bande della microcriminalità cesenate dedita allo spaccio di droga. Salaroli fu fatto inginocchiare a terra e uno della banda gli sparò un colpo di pistola alla tempia. Insomma, un regolamento di conti in piena regola per cui, appena 24 ore dopo, vennero arrestati tutti i componenti della gang, tra cui appunto Berni, all'epoca 35enne. Proprio lui fu riconosciuto come il mandante e fu l’unico condannato all’ergastolo.

Una volta in carcere, Berni sarebbe diventato un detenuto modello tanto da poter godere della semilibertà e, in prospettiva, anche della liberazione anticipata, che viene concessa dopo ventisei anni di detenzione.