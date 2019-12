Addio a Maria la pettinatrice

PAOLO PANNI

BUSSETO Busseto ha perso Maria, la «patnadura». Così, in rigoroso vernacolo, era da sempre chiamata Maria Ernestina Giuffredi in Baistrocchi, donna che attraverso il suo lavoro di pettinatrice ha scritto pagine di laboriosa storia locale, meritandosi sempre la stima, l'affetto e la simpatia di tutti. Se ne è andata all'età di 87 anni, a pochi giorni dal Natale, suscitando sentimenti di vivo cordoglio. Molto conosciuta e stimata in tutta la zona, ha svolto la professione di parrucchiera, ma sarebbe appunto meglio dire «pettinatrice», come lei stessa preferiva, per mezzo secolo.

Classe 1932, dopo aver frequentato e superato da ragazza un corso di formazione a Parma, ha aperto il suo primo laboratorio in piazza Santa Maria. Erano i tempi in cui quella piazza ospitava ancora un gommista, una pompa di benzina e altre attività, tra cui la sua. Tempi in cui, come lei stessa ricordava, per poter avere l'acqua calda era necessario farla prima scaldare su un fornello o su una stufa a legna. Successivamente si è trasferita in via Provesi, aprendo un laboratorio rimasto attivo fino agli anni ‘70 per poi traslocare a poche decine di metri di distanza nell'ultimo, definitivo laboratorio, rimasto attivo fino agli anni ‘90. In mezzo secolo ha pettinato, tagliato e sistemato i capelli di un gran numero di bussetane (e non solo) che affidavano a lei, alle sue abili mani e alla sua esperienza, la loro acconciatura. Una vera e propria artista, nel suo lavoro, come in tante hanno ricordato in questi giorni. Lavoro al quale ha avvicinato e avviato anche tante ragazze di allora che, grazie a lei, hanno appreso la professione. Parecchie di loro, negli anni, si sono poi messe in proprio, anche con ottimi risultati. Una grande lavoratrice, che non conosceva sabati, domeniche o festività varie mettendosi sempre al servizio di coloro che avevano bisogno dei suoi saperi e che ha sempre amato profondamente la sua Busseto e la sua famiglia. Una donna dal tratto costantemente gentile e cordiale, con un sorriso sempre pronto per tutti, animata da una grande onestà Maria Ernestina Giuffredi in Baistrocchi ha lasciato il marito Roberto, il figlio Pio con Graziella, la figlia Paola con Romano, i nipoti Roberto, Elia e Alessio, la sorella Claretta con Gianni ed i nipoti. Oggi, sabato 21, alle 10, si terranno le esequie partendo dall'abitazione di via Provesi per la chiesa collegiata.