Addio a Roberto Chiapponi, l'imprenditore innamorato del Parma

Un imprenditore attento e appassionato, che aveva saputo avere successo in vari settori e un grande tifoso del Parma, che aveva tramutato la sua passione in impegno concreto con l'adesione a Parma partecipazioni calcistiche, di cui era vicepresidente.

Roberto Chiapponi è scomparso ieri a soli 55 anni, dopo aver combattuto fino all'ultimo con una grave malattia che ne aveva minato il fisico ma non lo spirito da combattente. Soltanto pochi giorni fa era intervenuto al telefono alla trasmissione «Calcio e calcio» di 12 TvParma per elogiare il comportamento della squadra crociata. L'imprenditore era originario di Sala Baganza, dove il padre Rinaldo aveva fondato un'azienda all'avanguardia di sistemi di packaging e di imbottigliamento arrivata a contare oltre 200 dipendenti. Roberto Chiapponi, alla morte improvvisa del padre, ne aveva preso la guida assieme al fratello Marcello assumendo al contempo importanti incarichi associativi, convinto come era dell'importanza del «fare squadra». Chiapponi infatti è stato presidente prima del Gruppo giovani dell'industria e in seguito del Cisita, l'ente di formazione dell'Unione parmense degli industriali. E il direttore dell'Upi Cesare Azzali esprime «profondo dispiacere per la scomparsa di una persona che ha dimostrato intelligenza e grande capacità e vitalità sia come imprenditore che negli incarichi associativi».

Dopo avere ceduto a un importante gruppo internazionale l'azienda di famiglia, Chiapponi si era tuffato con grande slancio in altre attività imprenditoriali nel settore del commercio continuando a lavorare con impegno fino all'ultimo. «Era una persona brillante, entusiasta e che sapeva fare gruppo - ricorda l'amico fraterno Sandro Squeri - e ci tengo a ricordare lo slancio con cui mi aveva risposto positivamente quando gli avevo chiesto di entrare in Ppc. In tutte le cose che faceva sapeva lasciare il suo marchio e il calcio era la sua grande passione fin da quando, giovanissimo, aveva giocato in squadre dilettantistiche, partendo dalle file del Sala Baganza, formazione del suo paese».

«Una delle sue ultime soddisfazioni è stata quella di vedere Edoardo Corvi, giovane promessa del vivaio crociato e figlio della sua seconda moglie, andare in panchina in Coppa Italia», ricorda Squeri. Chiapponi, sottolinea Squeri, «credeva molto nell'importanza del settore giovanile per una società di calcio come il Parma». Un'ulteriore testimonianza del suo tifo per la squadra cittadina l'aveva mostrato nel 2015 quando era stato fra i promotori a Felino, paese nel quale risiedeva con la famiglia, della fondazione del primo nuovo Parma club dopo la rinascita seguita al fallimento e l'iscrizione alla serie D. «Diceva che se un progetto è costruito bene i risultati alla fine arrivano e le varie promozioni fino alla serie A gli avevano regalato una grande soddisfazione», conclude Squeri.

Roberto Chiapponi lascia la moglie Simona, la mamma Flavia e i figli Riccardo, Filippo e la piccola Serena, di soli 8 anni, oltre a Edoardo, che adorava. I funerali su terranno lunedì partendo alle 9 per la chiesa di Felino dal centro cure progressive di Langhirano.

r.c.