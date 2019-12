Berceto: niente biglietteria, scolaresca multata

LUCA MOLINARI

BERCETO La biglietteria a Ghiare di Berceto non c'è, ma chi sale sul treno senza biglietto – pur dichiarandolo e chiedendo subito di acquistarlo al controllore – viene multato. È quanto accaduto lunedì scorso a una comitiva di alunni della scuola media di Berceto che, accompagnati dalla propria professoressa, si stavano recando a Fornovo. Il fatto è stato da subito denunciato dal sindaco Luigi Lucchi che - tramite l'interessamento del presidente della Regione Stefano Bonaccini – è riuscito a fare in modo che d'ora in avanti, chi sale sul treno a Ghiare di Berceto possa acquistare il biglietto dal controllore senza sovrapprezzo. Non solo.

«Nei primi mesi del prossimo anno – ha annunciato Paolo Ferrecchi, direttore generale per la Cura del territorio e dell'ambiente della Regione - sarà installata una biglietteria automatica nella stazione di Ghiare di Berceto».

«Nel frattempo abbiamo dato disposizione ai controllori – ha confermato – di non sanzionare chi sale sul treno in quel tratto senza biglietto e chiede di acquistarlo in vettura. Quanto agli alunni della scuola, stiamo facendo il possibile affinché la multa venga ritirata».

A ripercorrere l'accaduto è l'insegnante della scuola media Enrica Zoppi.

«Lunedì scorso sono andata in treno a Fornovo con una classe della scuola media – ha spiegato –. Solitamente quando mi sposto in treno faccio il biglietto on line, ma ero convinta che fossero in vendita anche al bar di Ghiare e quindi sono scesa da Berceto tranquilla. Quando ho scoperto che il bar non poteva più vendere i biglietti chilometrici, ho deciso di salire comunque sul treno e di avvisare subito il controllore».

Nonostante la professoressa abbia avvisato subito il controllore dell'accaduto, ha dovuto acquistare un biglietto con il sovrapprezzo.

«La multa era di soli cinque euro – ha precisato Enrica Zoppi – Non voglio demonizzare il controllore, che ha fatto soltanto il suo lavoro; il problema non è certo la cifra del sovrapprezzo, ma è piuttosto una questione di principio. Non si può chiedere di pagare una multa se non si mettono le persone in condizione di poter acquistare i biglietti. Penso in primis agli anziani e a tutti coloro che, per svariati motivi, non possono o non voglio acquistare i biglietti del treno online».

«Spero che la biglietteria automatica – ha concluso – possa essere installata in tempi brevi nella stazione di Ghiare. Nel frattempo ringrazio dell'interessamento il sindaco Luigi Lucchi e il presidente della Regione Stefano Bonaccini».