Ergastolano in fuga, continua la caccia all'uomo. Ma perché era libero?

MICHELE CEPARANO

Possono lasciare il carcere e andare al lavoro da soli. Ovviamente rispettando tutta una serie di regole, peraltro molto precise.

Oltre ai numerosi doveri ci sono, dunque, anche diversi diritti per i detenuti, che sono ammessi a godere del regime di semilibertà. Per poterne usufruire bisogna aver scontato almeno metà della pena (vent'anni per i condannati all'ergastolo). Di queste persone si sta parlando molto in questi ultimi giorni, anche a Parma.

La cronaca recentissima racconta, infatti, di un'evasione, anche se la vicenda presenta tratti poco chiari e si battono tutte le piste, dal carcere parmigiano di via Burla.

L'ultima parola non è ancora stata pronunciata, ma la caccia all'uomo continua: si cerca Enzo Berni, 57 anni, romagnolo condannato all'ergastolo per omicidio. Martedì mattina era uscito dalla cella per andare al lavoro, come accade da diverso tempo, ma alla sera non ha fatto rientro nel penitenziario.

La caccia si è estesa alle forze dell'ordine di tutta Italia, ma Berni ancora non si trova.

E' stato condannato all'ergastolo come mandante dell'omicidio del diciassettenne Tomas Salaroli, avvenuto il 23 dicembre del 1997 a Cesena. Si trattò di un regolamento di conti tra elementi della stessa banda dediti alla spaccio nella città romagnola. Il diciassettenne venne freddato da un colpo di pistola sparatogli alla tempia da un altro giovane. La latitanza della gang è, però, durata poco dal momento che tutto il gruppo venne arrestato ventiquattro ore dopo. Tra loro Berni è stato l'unico a essere condannato all'ergastolo.

Arrivato a Parma, l'uomo, che ha già scontato ventidue anni, ha iniziato un percorso che lo ha da tempo portato a essere ammesso alla semilibertà.

Semilibertà che potrebbe tramutarsi tra non molto in libertà definitiva.

Quindi, perché decidere di evadere proprio adesso? È quello che si stanno chiedendo in molti. A meno che la spiegazione non sia più complessa. Ipotesi a parte, la fuga di un ergastolano desta sempre una grande apprensione nell'opinione pubblica e la «Gazzetta» ha voluto approfondire un tema complesso e delicato: la semilibertà e i permessi premio, chi ne ha diritto e chi no e perché e quando. Ne è emerso un interessante dibattito «a distanza» che potrà chiarire le idee a chi non è addentro alle dinamiche carcerarie.

La domanda cruciale: come mai un ergastolano può uscire liberamente e recarsi sul posto di lavoro senza che nessuno lo accompagni? A questo, e a tanti altri interrogativi, ha risposto con chiarezza l'avvocato Monica Moschioni, responsabile per Parma dell'Osservatorio carcere della Camera penale di Parma. L'avvocato ha ricordato, tra le altre caratteristiche, la lunghezza dell'iter a cui si deve sottoporre un detenuto ergastolano prima di poter uscire in semilibertà. Una misura alternativa che arriva dopo che, come nel caso di Berni, il detenuto abbia scontato vent'anni e dopo che in questo periodo abbia dimostrato al tribunale di aver raggiunto un livello di socializzazione importante.

Inoltre, la valutazione è collegiale e non ci si arriva se prima non c'è stata un'attività lavorativa interna e spesso esterna. Sapere che ci sono detenuti, ergastolani per giunta, che girano liberamente per le nostre strade può anche spaventare diverse persone. «Nessun timore - è l'invito dell'avvocato alla gente -. Il fatto che uno si rechi da solo al lavoro è un provvedimento che viene concesso dopo che numerosissimi organi hanno valutato e deciso». Poi, come potrebbe essere in questo caso, potrebbero esserci eccezioni.

Molto prudente la posizione della polizia penitenziaria che, come ha scritto il sindacato Sappe, pur ritenendo la flessibilità della pena uno strumento efficace è convinto che presenti, però, anche molte lacune. In special modo quando non si tiene in debita considerazione il ruolo di garante ed esperta della sicurezza della polizia penitenziaria.

Quando si parla di carcere si parla, però, sempre anche di lavoro e di posti di lavoro. «Della trentina di detenuti che tutti i giorni possono uscire da via Burla per andare a lavorare fuori - ricorda il garante dei detenuti Roberto Cavalieri - solo la metà ha una vera occupazione».

E gli altri? Per loro tirocini e percorsi di formazione che hanno un tasso di passaggio al lavoro molto basso.

Il carcere, come tutti sanno, vive di emergenze ormai croniche, denunciate da tutti gli attori che lavorano nel circuito penitenziario. La mancanza di personale, a ogni livello ha provocato grida d'allarme spesso ignorate. E che riemergono in tutta la loro drammaticità quando si registrano episodi di violenza anche ai danni degli stessi agenti.

Tra i tanti uno che ha suscitato molto scalpore è stato quando, nel novembre scorso, un agente in servizio in via Burla, aggredito da un detenuto, è stato salvato dal provvidenziale intervento di altri due reclusi. Nel frattempo dall'estate scorsa il nuovo direttore del carcere è Tazio Bianchi. Al momento si sa che resterà in carica un anno. Sarà, dunque, lui a dover «governare» l'apertura del nuovo padiglione che ospiterà duecento detenuti che si andranno così a sommare ai circa seicento che sono già in via Burla.

Un appuntamento ormai imminente che ha fatto e farà discutere ancora.