Lanfranchi chiuso per lavori fino a primavera

Stadio Lanfranchi, abbiamo un problema. Il terreno di gioco si trova in pessime condizioni dopo la partita con lo Stade Francais del 18 novembre, giocata dopo le abbondanti piogge cadute nei giorni precedenti.

Teloni o non teloni (sono stati messi prima della debole nevicata dei giorni scorsi e anche in settimana) il problema riguarda soprattutto i drenaggi che saranno rifatti in primavera modificando la composizione del terreno stesso.

Il campo sarà dunque indisponibile per le Zebre e per i Panthers, che fino a primavera dovranno giocare alcune partite in altri impianti. Inoltre al Lanfranchi si dovrebbero giocare a metà luglio le finali della Coppa del Mondo di rugby Under 20, assegnata all'Italia per il 2020: quindi si dovrebbero iniziare i lavori entro la fine di marzo in modo da poter seminare a inizio maggio.

Il 21 febbraio le Zebre giocheranno contro il Munster a Legnano in occasione di una festa del rugby. Ancora subjudice il campo per la partita con Connacht del 28 marzo. Poi le Zebre dovrebbero giocare lontano da Parma le partite con i Kings del 18 aprile e quella con l'Ulster del 16 maggio.

Ogni decisione verrà presa a inizio anno. I lavori, nella speranza che il meteo non sia troppo inclemente, non si possono rimandare anche se Parma non dovesse essere designata per ospitare le finali della Coppa del mondo Under 10.

p.m.