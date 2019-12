Addio a Gianni Bollati, imprenditore lungimirante

KATIA GOLINI

Se n'è andato all'improvviso, il fondatore della Davines, azienda leader nel settore della cosmetica, lasciando un vuoto incolmabile. Avrebbe compiuto 85 anni in febbraio (domani alle 14 in Duomo i funerali), alle spalle una vita dedicata al lavoro e alla famiglia, le sue vere passioni.

FANTASTICA AVVENTURA

E' stata una fantastica avventura la vita di Gianni Bollati. Mente brillante e sorriso dolce, che conquistava immediatamente, Gianni aveva un cuore grande. Un parmigiano d'altri tempi, che incarnava lo spirito operoso e accogliente della sua terra. Una parola gentile per tutti, l'imperterrita voglia di stare con gli altri e di conoscerli. Di un ottimismo contagioso e di una generosità rara.

L'IMPRENDITORE E L'UOMO

Uno di quegli imprenditori lungimiranti che hanno costruito tanto dal nulla, senza mai scordare le proprie radici: «Non poteva evitare di offrire a chi aveva bisogno - testimonia la moglie -. Diceva: “So cosa vuol dire aver fame”. La fame l'aveva provata in tempo di guerra».

IL RICORDO DELLA MOGLIE

«Un marito straordinario - lo definisce la moglie, sua compagna nella vita e nel lavoro per 54 anni -. Un gran lavoratore. Diceva sempre che per lui lavorare era un divertimento. Era soprattutto un uomo buono e onesto, un uomo di parola, i suoi clienti e fornitori lo sapevano che un suo impegno e una stretta di mano valevano più di un atto notarile».

La moglie e i figli lo ricordano sempre allegro, comprensivo. «Quando entrava in casa fischiettava. Se non lo faceva ci preoccupavamo - dicono -. Era capace di grandi attenzioni, sempre disponibile, paziente, attento». «Sapeva rischiare, impegnarsi in nuove imprese - aggiunge Davide -. E' stato un grande maestro».

I VALORI DELL'AZIENDA

Da rappresentante di generi alimentari e gestore insieme al fratello di una bottega, ha creato quella che oggi è una grande azienda, fondata su valori in cui Gianni - con Silvana, naturalmente - ha creduto fin dal primo momento: condivisione, rispetto, responsabilità, equilibrio, cortesia, coinvolgimento, spirito costruttivo sono ancora oggi, insieme all'impegno per la salvaguardia del pianeta e la sostenibilità ambientale, i punti cardine della Carta etica della Davines.

Una vita intensa quella di Gianni Bollati, sempre strettamente intrecciata a quella della sua azienda (oggi guidata dai figli Davide e Stefania).

L'INIZIO IN UN GARAGE

L'avvicinamento ai prodotti per la cura dei capelli avviene per caso, alla fine degli anni Sessanta. Gianni e la moglie non hanno competenze specifiche nel settore cosmetico, ma cominciano a documentarsi, approfondire e soprattutto ad attorniarsi di persone da cui imparare. Dapprima lavorano con alcuni soci. Gli anni passano senza perdere tempo e nel 1983 il grande passo: è tempo di iniziare qualcosa di nuovo da soli, mettendo a frutto un ingrediente preziosissimo: i due coniugi si completano alla perfezione nelle competenze. «In principio abbiamo ottenuto la licenza per lavorare in casa, abbiamo iniziato dal “garage”, il passo successivo è stato acquisire un primo capannone in via Ravasini».

Lì è sorta e via via si è ampliata la sede della Davines. Lì l'azienda è rimasta fino all'anno scorso, quando è stato inaugurato il Village, la nuova avveniristica e sostenibile location a due passi dalle Fiere di Parma.

Il giorno del taglio del nastro Gianni era presente, orgoglioso e sorridente, discreto padrone di casa che ha ceduto il testimone ai figli, ma ancora e sempre attivo. Ora, nel grande parco che circonda lo stabile, i dipendenti di Davines pianteranno un olmo, simbolo di vita e solidità, in sua memoria.