Alla Pizzarotti il maxi appalto per la riqualificazione

L'impresa Pizzarotti, in qualità di mandataria, si è aggiudicata, per conto dell’Autorità di sistema portuale del mar ligure occidentale, i lavori di realizzazione della riqualificazione del porto di Genova: un’opera di rilevanza primaria per l’economia nazionale finalizzata al rilancio delle attività portuali dopo il crollo del ponte Morandi.

Il progetto, per un importo complessivo pari a 128 milioni di euro, da completarsi entro 35 mesi, prevede l’elaborazione della progettazione definitiva ed esecutiva e la realizzazione delle opere stradali e di quelle ad essa riconducibili, ricomprese nel «programma straordinario di interventi urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e le relative infrastrutture di accessibilità per il collegamento intermodale dell'aeroporto Cristoforo Colombo con la città di Genova».

I cantieri per la rete viaria di accesso al porto dovrebbero partire nell'arco di cinque o sei mesi: tre mesi saranno necessari per la progettazione definitiva, mentre altri due mesi serviranno per quella esecutiva.

Dell’appalto fanno parte dieci opere, fra cui il prolungamento della sopraelevata portuale fino all’area confinante al Polcevera (24 mesi), l’ammodernamento della sopraelevata portuale con la soluzione semplificata del nodo San Benigno-Etiopia (23 mesi), la viabilità di collegamento San Benigno-Calata Bettolo (18 mesi), l’autoparco di Ponente (6 mesi), la realizzazione completa del nuovo asse a sud con la strada La Superba (17 mesi), il nuovo ponte del Papa in struttura portante mista acciaio-calcestruzzo (14 mesi), la messa in sicurezza del viadotto via Pionieri d’Italia (due fasi di 10 e 14 mesi); il dragaggio del nuovo ponte del Papa (6 mesi) e il consolidamento statico del Ponte dei Mille (18 mesi).

L'aggiudicazione, come ha sottolineato la struttura commissariale in capo alla Adsp e coordinata dall'ingegner Marco Rettighieri, è avvenuta nei tempi previsti per un complesso di opere destinate a modificare non solo il volto della viabilità portuale, ma anche quella urbana consentendo una maggiore fluidificazione del traffico, con ricadute positive per la città di Genova.

