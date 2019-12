Allarme ambientale: Stirone invaso dalla plastica

Allarme plastica e rifiuti nello Stirone: lo dimostrano le foto scattate in località San Faustino, all'incirca altezza del ponte sulla via Emilia verso Piacenza, dimostrano la grave situazione in cui versano le sponde del torrente, completamente invase da borse e sacchi di plastica, dopo il passaggio delle recenti piene. Preoccupati alcuni fidentini che si sono accorti di questa allarmante situazione, che - hanno spiegato alla Gazzetta - deve essere risolta il più presto possibile.

La vegetazione e le sponde, ai lati del torrente, sono completamente invasi dai rifiuti, come detto in particolare sacchetti di plastica, che svettano sui rami e nei cespugli. La desolante situazione è visibile in particolare dal ponte di San Faustino ma anche nel tratto in cui il torrente viene «scavalcato» dalla tangenziale nord.

La plastica si è depositata ovunque, accompagnando il corso dello Stirone, come mostrano le immagini che pubblichiamo.

Si presume che a monte qualche deposito di rifiuti, vicino al torrente, sia stato intaccato ed eroso dalle acque, trascinando così fino a valle tutto quanto.

Intanto, alcuni fidentini residenti vicino allo Stirone si stanno mobilitando per segnalare alle autorità competenti la situazione in cui versa il torrente, proprio in un tempo in cui si parla tanto di tutela e salvaguardia dell'ambiente.

Inoltre, va ricordato che lo Stirone fa parte dell'area protetta sottoposta a vincoli stringenti per quanto riguarda la tutela dell'ambiente naturale.

La presenza di plastiche nei fiumi dipende anche dal drenaggio dei detriti dalle sponde e dalle insenature che conducono ai principali corsi d'acqua e risulta variabile in base alla stagione, sicuramente maggiore nel periodo che va da maggio a ottobre. Ma nel caso che si è verificato a Fidenza in questi giorni si tratta di un vero e proprio allarme ambientale.

