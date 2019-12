Dipendenti al lavoro a Natale: la festa si trasforma in polemica

GIANLUCA ZURLINI

Sarà un Natale di lavoro fuori programma per i dipendenti degli uffici anagrafici di tutti i comuni del Parmense e dell'Emilia-Romagna.

L'insolita data scelta dalla giunta di Stefano Bonaccini per le prossime elezioni regionali, vale a dire il 26 gennaio, ha fatto sì che le scadenze imposte dalla legge portino all'apertura obbligatoria degli uffici comunali per consentire l'emissione di documenti e il ricevimento delle eventuali candidature nei tre giorni precedenti alla data di scadenza di presentazione delle liste fissata per il 28 dicembre.

IL «PASTICCIO» DELLE DATE

In realtà, già il 28 dicembre rappresenta una eccezione rispetto alla legge, che avrebbe addirittura imposto la scadenza delle presentazione delle liste la sera del giorno di Natale. La Regione ha così spostato in avanti la scadenza per evitare una concomitanza che sarebbe stata decisamente inopportuna, ma non ha comunque potuto evitare che il giorno di Natale e quello di Santo Stefano, festivi per eccellenza, diventassero lavorativi per qualche centinaio di lavoratori dei comuni dell'Emilia-Romagna, con un inevitabile aggravio di spese a carico della collettività per il lavoro svolto in giornate che prevedono una retribuzione maggiorata. A questo si aggiungono poi i problemi logistici per i comuni di piccole dimensioni, che hanno pochi dipendenti e quindi incontreranno difficoltà nel garantire l'apertura degli sportelli prevista dalla legge.

DUC APERTO IL 25 E IL 26

Intanto il comune di Parma ha comunicato che «l'ufficio elettorale sarà aperto nei giorni di Natale e Santo Stefano con la presenza di due addetti dalle 8,30 alle 12,30 per accogliere chi ha necessità di certificazione ed autentica di firma in relazione alle candidature in scadenza il 27 dicembre. Il 27 dicembre gli sportelli saranno invece aperti fino alle 20 nella stessa configurazione e per le stesse funzioni. Il personale presente nei giorni festivi ed in straordinario il 27, ha ricevuto una specifica delega dal sindaco in materia elettorale. «Un ente delle dimensioni del comune di Parma -spiega il direttore generale Marco Giorgi - ha il dovere istituzionale di garantire il pieno esercizio dei diritti elettorali attivi e passivi, ed il personale dell'ente, consapevole del proprio ruolo al servizio dell'esercizio democratico di tali diritti, garantisce la fruizione del servizio, che quest'anno deve necessariamente svolgersi nel periodo natalizio. A tutto il personale impegnato in questa attività va il ringraziamento dell'Amministrazione ed il pensiero che ci sono tanti dipendenti pubblici, e non solo del Comune, che il giorno di Natale lavorano al servizio di tutta la comunità».

FIAZZA POLEMICO

Su questa necessità imposta dalla legge è polemico il sindaco di Fontevivo Tommaso Fiazza: «Garantiremo il servizio richiesto dalla legge. Ma tutto nasce da una scelta della data delle elezioni voluta da Bonaccini che definire assurda è poco.

Addirittura, se non si fosse fatta una deroga, le liste avrebbero dovuto essere presentate il giorno di Natale. È evidente che per tirare il più possibile in lungo la legislatura si è scelta una data in pieno inverno, come mai era avvenuto in passato, costringendo così la collettività anche a sostenere una ulteriore spesa che poteva benissimo essere evitata: ed è evidente che si è pensato più agli interessi di una parte che di tutta la collettività».

COMUNI PICCOLI IN DIFFICOLTÀ

Resta da vedere come si organizzeranno i piccoli comuni, soprattutto di montagna, che hanno pochi dipendenti e dunque grosse difficoltà per mantenere gli sportelli anagrafici aperti in giornate festive così particolari.

Alcuni sindaci sembrano intenzionati a garantire una reperibilità del personale, senza però aprire gli uffici comunali, in particolare per il giorno di Natale. Sembra comunque che la maggioranza dei comuni si organizzerà in modo da poter aprire gli uffici, tenendo anche conto dell'ulteriore complicazione data dal fatto che sono necessarie almeno due persone in servizio durante l'apertura al pubblico.

Comunque vada, sarà un Natale davvero insolito così come insolita è stata la data scelta per queste elezioni regionali.