Eleonora, la ricercatrice che non vuole lasciare l'Italia

FRANCESCA GATTI

Già dalle scuole superiori, l’impronta c’era ed era forte. E ne parla con orgoglio, Eleonora Cavalca, che la parte più vitale, energica e dinamica della sua vita ha deciso di dedicarla alla ricerca. Libri, laboratori, tesi e un dottorato. Ma anche viaggi, prendendo treni ed aerei, muovendosi tra Parma, Milano e Boston. Per studiare, lavorare, vivere.

La sua formazione - all’Università di Parma - e la sua tenacia le permettono di approdare al San Raffaele di Milano, trascorrere una lunga parentesi di due anni a Boston, per poi ritornare nel capoluogo lombardo.«Nonostante questo mondo ci faccia penare per i contratti che dà, ne vale la pena», dice la giovane ricercatrice, classe 1988, che in un altro ambito proprio non si vedrebbe.

«Ho studiato all’Ulivi, e lì, grazie all'insegnante di chimica, il professor Artoni, ho aperto gli occhi». Chimica e biologia la affascinano da subito, al punto che si iscrive al corso di laurea in Biotecnologie. Ma il forte interesse per la ricerca biomedica, fa ricadere la sua scelta di specializzazione su un ambiente più stimolante: il San Raffaele di Milano, dove «seguire i corsi ha fatto la differenza». E così, nel 2011, inizia ad occuparsi di malattie rare neurodegenerative. Durante il dottorato di ricerca, arriva la proposta: destinazione, il centro di malattie rare di Boston. «È stata la scelta vincente. Abbiamo visto un altro mondo: Boston investe senza paura nella ricerca, e possiede i mezzi e la mentalità per farlo. Chi vuole fare scienza deve passare da qui».

Così, Eleonora e l’équipe italiana del San Raffaele mettono in piedi un laboratorio nella capitale del Massachusetts: «Il centro inizialmente era molto piccolo, abbiamo lavorato giorno e notte per avviarlo». Quello che si domanda è: «Ma perché, in Italia, non si crede anche solo un terzo di quello in cui investe l’America? Si tratta solo di appoggiare le menti e le persone che qui si sono formate».

«Molti miei colleghi, dopo la tesi, si sono sentiti dire che non ci sarebbero stati i fondi per investire nei loro progetti. Per me - continua la Cavalca - tornare al San Raffaele è stata una scelta voluta, ma il fatto che in Italia scarseggino le possibilità è davvero avvilente - commenta -. Gli assegni di ricerca sono rinnovati anche di sei mesi in sei mesi, non esiste un vero fondo pensionistico e tredicesima. Così non c’è futuro - conclude - Se mai dovessi lasciare, sarebbe a causa delle condizioni contrattuali. E mi domando: fino a quando riuscirò a far prevalere questa mia passione?».