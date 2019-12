Fidenza, è morta Iside Germani: una vita per la scuola

Una vita per la scuola e la fede: se n’è andata a 94 anni, Iside Germani, la professoressa. Era una figura molto conosciuta e stimata in tutta la città. Nubile, ha dedicato l’intera esistenza all’insegnamento, alla parrocchia, sorretta da una profonda fede.

Originaria di Chiusa Ferranda, frazione fidentina, si era trasferita subito con la famiglia in città, dove ha sempre vissuto. Attirata dalle materie letterarie, si era diplomata maestra e quindi professoressa. Dapprima aveva insegnato nelle scuole elementari, poi alle medie e alle superiori.

La professoressa Germani, in gioventù aveva insegnato da Bore e in altre località del parmense, arrivando quindi a Fidenza e facendosi stimare per le qualità professionali e umane. Dotata di profonda fede aveva da sempre fatto parte dell’Azione cattolica, tenendo alti i valori della fede. Aveva anche militato nelle fila della Democrazia cristiana, ai tempi di Italo Mambriani. La Germani era stata anche in consiglio comunale. Il sindaco Andrea Massari, che non ha conosciuto personalmente Iside Germani, ma che ha ricevuto tante testimonianze da chi ha avuto modo di condividere con lei l’ impegno per la città, ha espresso il cordoglio ai familiari, a nome della comunità fidentina. Era stata sempre molto attiva anche nella parrocchia di San Pietro, dove non aveva mai fatto mancare il suo prezioso appoggio.

Iside ha lasciato la sorella Anna, il fratello Paolo con Carmen, i nipoti Claudia con Claudio, Stefano, Maria Paola e i parenti. Il rosario sarà recitato oggi alle 18,45 nella chiesa di San Pietro apostolo. Il funerale sarà celebrato domani, alle 14.30, sempre in San Paolo.

s.l.