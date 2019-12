Regali di Natale: vendite in leggera diminuzione

Come di consueto, il Centro studi Ascom ha realizzato la propria indagine vendite volta a monitorare l'andamento dei vari consumi nelle settimane che precedono il Natale.

L'indagine, condotta su un significativo campione di aziende di Parma e provincia, ha evidenziato, rispetto allo stesso periodo del 2018, vendite stabili per il 38% degli intervistati, in diminuzione per il 52% (dato in aumento rispetto al 2018) e in aumento per il restante 10% (dato in lieve crescita rispetto al 2018).

«Come evidenziato dai dati - ha commentato Claudio Franchini, direttore Ascom Parma - l'andamento è in linea con il trend registrato lo scorso anno. Tuttavia nel 2019 appare in leggero aumento la percentuale di coloro che registrano vendite in diminuzione: una tendenza imputabile anche al Black Friday, le cui vendite, seppure concentrate in un solo weekend, hanno di fatto rallentato l'andamento delle successive due settimane». «Nonostante il trend - conclude Franchini - le aspettative per l'ultima settimana che precede il Natale sono invece positive per ben il 90% degli intervistati».

Sul fronte dei comportamenti di acquisto, l'andamento nel periodo pre-natalizio non ha registrato importanti variazioni, se non la tendenza a «rimandarli» più a ridosso del Natale. Nonostante l'ormai consolidata attenzione al prezzo, viene nuovamente premiata la preferenza per la qualità e le marche dei prodotti, oltre che l'utilità degli stessi. Tra i regali più acquistati, ai primi posti sempre i prodotti alimentari, in particolare quelli artigianali e i cesti natalizi; nell'abbigliamento la maglieria e l'intimo, mentre nei beni per la persona profumi, articoli di bigiotteria, accessori in genere e giocattoli.

