Varsi: sassi, fango e alberi invadono la provinciale

ERIKA MARTORANA

VARSI Ci risiamo. Ennesima tragedia sfiorata in Valceno, lungo la tristemente nota strada provinciale 28, che collega Varsi e Bardi. Il tratto compreso tra il capoluogo e ponte Lamberti torna sotto l'occhio del ciclone a causa di un'enorme frana che nella tarda serata di venerdì ha letteralmente invaso l'intera carreggiata, impedendone il transito.

Fortunatamente, ancora una volta, nessun mezzo è stato coinvolto nell'autentica cascata di fango, massi ed alberi. Immediato l'intervento dei mezzi provinciali, che hanno provveduto a liberare, con non poca fatica, la strada, su cui al momento si viaggia a senso unico alternato soprattutto a causa del crollo di una parte di carreggiata. I lavori sono proseguiti nell'intera giornata di ieri, per cercare di mettere in sicurezza il tratto, già più e più volte salito agli onori della cronaca per analoghi episodi. Gli ultimi pericolosissimi precedenti si erano registrati nel marzo 2018 e nel febbraio 2017. Non sono bastate le proteste, le centinaia di richieste: al di là di interventi post frane, non esiste ancora un progetto per risolvere concretamente questa importante problematica che, presto o tardi, potrebbe portare a conseguenze molto più gravi. Dopo l'ennesimo crollo c'è chi si domanda, ancora una volta, se, per risvegliare le coscienze e la conseguente volontà di un intervento pratico, valido ed efficace, sia necessario attendere il primo morto.

L'ex sindaco di Bardi, attuale consigliere di minoranza, nonché ex consigliere provinciale di minoranza per tre legislature, Giuseppe Conti, è intervenuto nuovamente sulla questione attraverso la sua pagina Facebook: «Cosa dite in merito a questo ennesimo potenziale pericolo per chi come me e tanti altri pendolari, studenti, turisti, percorrono ogni giorno questo tratto? State aspettando che ci scappi una bella tragedia con i fiocchi? È questa la regione tra le prime in Europa per occupazione e qualità della vita?». Ancora una volta, solo un autentico miracolo ha evitato vittime. Ma, davvero, fino a quando potremo contare solo sui miracoli?