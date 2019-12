Lega: Rainieri capolista e

PIERLUIGI DALLAPINA

Matteo ha deciso, perché nella Lega, alla fine dei giochi, l'ultima parola che conta è sempre quella di Salvini. E allora, ecco la cinquina di candidati parmigiani che, salvo stravolgimenti, andrà a comporre la lista della Lega alle elezioni regionali del 26 gennaio. Scorrendo i nomi, il primo dato che balza agli occhi è che le quote rosa battono i maschi per tre a due. In seconda battuta si trovano un paio di conferme, con due nomi, dati come probabili candidati già da diversi giorni, che alla fine vengono confermati nella rosa finale.

In concreto, la situazione è questa: Fabio Rainieri, consigliere regionale uscente e vicepresidente dell'assemblea legislativa di Bologna è ricandidato e sarà il capolista della Lega nel Parmense. Il suo nome è circolato fin dall'inizio e alla fine è stato confermato. Deputato della XVI legislatura, dal 2008 al 2013 quando il partito si chiamava ancora Lega Nord, Rainieri è stato anche segretario regionale.

Un altro volto noto è quello di Emiliano Occhi, capogruppo leghista in consiglio comunale a Parma e, da pochissimi giorni, ex segretario provinciale del partito vista la candidatura e il congresso dei giorni scorsi a Milano per il cambio dello statuto. Occhi è stato anche candidato alle ultime elezioni europee.

Le quote rosa sono rappresentate da Giulia Chiussi, consigliere comunale a Salsomaggiore, seguita da Nicoletta Napoli, candidata consigliere a Medesano e Maria Pia Piroli, consigliere di minoranza e candidata sindaco a Soragna.