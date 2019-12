Piena della Parma, evacuate 20 persone che abitano in golena

COLORNO Timori a Colorno per l'arrivo di un'ondata di piena del torrente Parma. Ieri l'amministrazione comunale, a seguito dell'innalzamento dei livelli del fiume Po e del torrente Parma e dopo una riunione tenutasi in Prefettura, ha preso alcuni provvedimenti tra i quali quello dell'evacuazione dei residenti nella golena del torrente Parma, all'incirca una ventina di persone. «Dopo la chiusura delle fognature nel centro di Colorno per evitare rigurgiti delle acque – ha spiegato il sindaco di Colorno Christian Stocchi - ho firmato tre ordinanze: la prima per l'apertura del Coc, il Centro operativo comunale; la seconda per interdire il traffico nelle golene aperte del fiume Po e con la terza ho disposto, in via precauzionale, l'evacuazione della golena del torrente Parma. Abbiamo inoltre provveduto ad avviare le chiamate di preavviso di alert system ed allestito al palazzetto dello sport il centro accoglienza per le persone evacuate».