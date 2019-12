Si staccano alcuni frammenti dall'abside: transennato il marciapiede

Alcuni calcinacci e piccoli frammenti di pietra arenaria ieri mattina si sono staccati dal muro esterno dell'abside della Cattedrale. Nessun passante comunque è stato colpito, e nel giro di poco tempo la zona limitrofa (il marciapiede che si trova tra borgo Pipa e via Cardinal Ferrari, di fronte alla chiesa di San Giovanni) è stata transennata dalla polizia municipale. Nel pomeriggio è stato quindi effettuato un sopralluogo da parte dei vigili del fuoco, che hanno verificato i danni alla struttura dell'abside insieme a Sauro Rossi, presidente della Fabbriceria del Duomo. Nei prossimi giorni una ditta di restauri farà una verifica accurata dei danni subiti dalla struttura con un'autogru dotata di cestello e rimuoverà gli eventuali frammenti pericolanti, così da mettere in sicurezza tutta l'area circostante e togliere le transenne nel giro di breve tempo. In futuro verrà quindi effettuato un vero e proprio restauro dell'abside, dato che gli ultimi interventi risalgono al 1985.

«Interverremo in maniera tempestiva per ridurre al minimo i disagi e rimuovere eventuali altri frammenti - assicura Sauro Rossi -. In futuro, quando avremo le necessarie risorse a disposizione effettueremo un completo restauro di questa porzione della Cattedrale».

La caduta di calcinacci è avvenuta anche a causa del tipo di pietra - l'arenaria - di cui è composta la Cattedrale: è infatti più soggetta alla usura del tempo rispetto ad altri tipi di pietre.

Questo nuovo intervento arriva a due soli giorni di distanza dallo smontaggio dei ponteggi utilizzati per restaurare i torrini del Battistero, smontati nel marzo del 2018 dopo le gravi lesioni provocate dal terremoto che aveva colpito il nostro territorio nel novembre del 2017.

L.M.