Camion dei rifiuti senza conducente parte e centra un'auto

Un incidente che poteva avere conseguenze ben peggiori, vista la dinamica, si è verificato nella mattinata di ieri in viale della Vittoria dove un mezzo della raccolta differenziata, lasciato incustodito dall'operatore, sceso momentaneamente per effettuare lo svuotamento dei bidoni, si è improvvisamente messo in movimento andando a terminare la sua corsa contro un'auto in sosta.

L'episodio è avvenuto in via della Vittoria, strada che si trova in pendenza: nella mattinata di ieri l'operatore stava svolgendo regolarmente il proprio lavoro quando, giunto all'altezza del civico 7, è sceso dal mezzo per prendere i bidoni che si trovano sul marciapiede e svuotarli, ma proprio in quel momento il mezzo si è messo in movimento acquistando velocità e finendo la propria corsa contro una Ford Focus lasciata dal proprietario regolarmente in sosta: l'urto è stato particolarmente violento tanto che l'aut è stata spinta contro uno degli alberi che costeggiano la strada e pesantemente danneggiata nella fiancata destra.

Fortunatamente in quel momento non passava nessuno, altrimenti ben immaginabili sarebbero state le conseguenze. Sul posto è giunta anche la polizia locale per gli accertamenti. La dinamica di questo incidente ricorda da vicino quanto avvenuto un mese fa in via Mazzini, in pieno centro: anche allora un mezzo della raccolta differenziata si mise in movimento andando a finire contro la vetrina della Gelateria 900 e mandandola in frantumi. Per fortuna, anche in quel caso, nessuno rimase coinvolto. M.L.