Montechiarugolo, addio a Francesco Talami

MONTECHIARUGOLO - L’ippodromo del Castello di Montechiarugolo ha perso la sua voce. Francesco Talami, reggiano 66enne, da oltre 35 anni speaker ufficiale del circuito ippico montechiarugolese, si è spento improvvisamente nei giorni scorsi, nella sua casa di Scandiano, dove viveva con il figlio Tiziano. Talami, vedovo da diverso tempo di Liliana Fornari, dottoressa originaria della zona di Montechiarugolo, lascia i due figli trentenni Emanuele e Tiziano, entrambi collaboratori dell’Ippodromo. Diversi anni fa, Talami aveva curato anche la trasmissione televisiva «Tutti al trotto» su un’emittente reggiana. L’ultima sua apparizione «pubblica» risale all’estate scorsa, quando aveva partecipato e commentato il compleanno del famoso cavallo Varenne, celebrato proprio all’Ippodromno di Montechiarugolo. «Mio padre – spiega il figlio Emanuele – aveva un carattere molto solare e ironico e sempre la battuta pronta. Direi che nel settore dei cavalli lo conoscevano tutti ed era molto benvoluto». Talami era nato in una frazione di Scandiano, paese in cui ha sempre vissuto. Di professione enologo, aveva lavorato per oltre 40 anni, alle Cantine Riunite di Reggio Emilia. Da circa tre anni era andato in pensione e poteva dedicarsi appieno alle sue passioni: i cavalli e il ballo liscio, che coltivava fin da adolescente. Peraltro, lo staff dell’Ippodromo del Castello di Montechiarugolo ha voluto dedicare alcune righe allo storico speaker – sulla pagina Facebook – sottolineando che «si tratta della perdita di una pietra miliare e di un grande sorriso». I funerali dello speaker si sono tenuti nella mattinata di ieri nella chiesa di Scandiano. N.F.