Piante abbattute, protestano i residenti

Residenti di viale Piacenza (e piazzale Pablo) sul piede di guerra per il taglio di una quindicina di alberi ai lati della strada. Proprio in questi giorni è in corso l'abbattimento di una serie di aceri (viale Piacenza) e conifere (piazzale Pablo) da parte dell'amministrazione comunale, al termine di accurate verifiche da parte degli uffici competenti. «Le piante abbattute - ha spiegato Michele Alinovi, assessore comunale ai Lavori pubblici - presentavano sintomi di marciume radicale e pertanto risultavano a rischio ribaltamento». «Questi sintomi, associati all'impossibilità di effettuare delle drastiche potature - ha aggiunto l'assessore - non ci hanno purtroppo consentito di poter conservare questi alberi».

Per quanto riguarda piazzale Pablo, dove sono in corso da alcuni giorni i lavori di riqualificazione dell'intero piazzale, gli alberi abbattuti sono cinque e saranno tutti ripiantati dall'amministrazione comunale. «Pianteremo essenze diverse concordate con il progettista e l'agronomo», ha precisato Alinovi.

Lo stesso avverrà lungo viale Piacenza, dove il taglio degli alberi si è reso necessario per il cattivo stato di salute in cui si trovavano. L.M.