Contromano in tangenziale e positivo all'alcoltest: tre auto coinvolte nella carambola

Michele Ceparano

Positivo all'alcoltest imbocca la tangenziale contromano e provoca un incidente. E poi un'auto che si cappotta e un tamponamento in autostrada. Si potrebbero definire schianti di Natale. Queste festività sono state, infatti, caratterizzate da alcuni incidenti che hanno avuto delle ripercussioni sulla viabilità. A parte il disagio, però, va ricordato che nessuno degli incidenti ha fatto registrare feriti gravi. E questa è una fortuna. Insomma, superlavoro per forze dell'ordine, 118 e vigili del fuoco, da sempre impegnati sulla strada per garantire la sicurezza e soccorrere chi si trova in situazioni difficili.

L'incidente che avrà le ripercussioni più gravi, almeno sul piano legale, è quello che si è verificato nella tarda serata dell'antivigilia e che ha visto tre persone finire all'ospedale. Teatro dello schianto la tangenziale Nord in direzione Piacenza, all'altezza dello svincolo di strada Baganzola. Poco dopo le 23, infatti, un'auto, condotta da un uomo risultato poi positivo all'alcoltest, per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale, ha imboccato la tangenziale contromano. In quel momento stavano arrivando altre due auto, condotte da due donne, una delle quale risultata anch'essa positiva all'alcoltest. Inevitabile lo scontro tra tutti e tre i mezzi. Sul posto è arrivata subito la polizia locale, oltre ai vigili del fuoco e all'ambulanza. Nonostante le auto siano state danneggiate seriamente, le tre persone rimaste coinvolte se la sono cavata. Una sola ha, infatti, riportato ferite, ma di lieve entità. Peggio è andata, però, alle patenti di due di loro che sono state ritirate. L'incidente, come detto, se non ha provocato danni alle persone, ne ha fatto alle auto e ha avuto un impatto sulla viabilità.

La polizia locale ha infatti dovuto chiudere quel tratto di tangenziale per effettuare i rilievi e per garantire i soccorsi e il recupero dei veicoli.

Un altro incidente stradale molto spettacolare ma senza conseguenze drammatiche si è, invece, verificato ieri mattina alle 5 sempre sulla tangenziale Nord ma tra gli svincoli di via Paradigna e di via San Leonardo. Per cause in corso di accertamento un'auto condotta da un ventenne si è, infatti, cappottata. Il giovane è stato trasportato al Pronto soccorso dov'è stato dimesso nel primo pomeriggio con una prognosi di venti giorni.

Infine, ieri due chilometri di coda al chilometro 107 dell'A1, tra l'allacciamento con l'A15 e il casello di Parma, in direzione Sud a causa di un tamponamento tra due automobili avvenuto intorno alle 19,30.

Trasportate al Pronto soccorso del Maggiore dalle ambulanze del 118 quattro persone: due con ferite di media gravità e due rimaste ferite in modo lieve. Sul posto anche la polizia stradale di Parma per effettuare i rilievi e i vigili del fuoco.