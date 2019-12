La polemica delle luminarie in centro

«Facciamo i complimenti al Comitato luminarie per la bellissima illuminazione natalizia. Peccato solo per la parte di largo Roma che, solamente con la presenza dei due “alberi di Natale”, interrompa l'incanto del percorso».

NIENTE LUCI

È polemica l'affermazione dei commercianti di via Romagnosi dopo che, qualche settimana fa, appena portata a termine l'installazione delle luminarie in largo Roma, un ramo di un albero sul quale erano appoggiate si è spezzato causando il «buio» natalizio della piazza.

IL RIPRISTINO

«Pare che a causare la caduta del ramo sia stato un pullman di turisti nel corso di una manovra: se così fosse bisognerebbe interdire l'utilizzo della piazza a tali mezzi almeno nel periodo natalizio – affermano i commercianti –. Peccato che non siano state ripristinate le luminarie “aeree” perché quest'anno sono veramente attraenti. Al loro posto sono stati collocati, in un angolo della piazza, due “alberi di Natale” che contrastano fortemente con il percorso creato, di fatto interrompendolo. Speriamo che quanto accaduto possa servire da esperienza per l'allestimento del prossimo anno».

LA RISPOSTA

Ai commercianti replica Daniela Ravanetti del Comitato luminarie. «Un ramo della pianta tra il caffè Romagnosi e il Grand Hotel Salsomaggiore ha ceduto sotto il peso dell'installazione. Per fortuna nessun pedone è stato coinvolto e il pullman sul quale l'installazione è crollata non ha subito danni. Il mezzo, dunque, non c'entra nulla. Ci siamo trovati nella situazione di dover prendere una decisione immediata e soprattutto sicura per tutti: largo Roma mal si presta alle installazioni aeree, non avendo sul versante del Grand Hotel punti di ancoraggio utili per la «tensionatura» dei cavi d'acciaio utilizzati per sorreggere il peso degli elementi luminosi. La scelta dei due alberi a terra è stata dettata da esigenze di sicurezza in primis e logistiche poi».

IL RIPIEGO

«Ci fa piacere che la soddisfazione generale sia alta - conclude la Ravanetti - e sappiamo che quella di largo Roma è stata una soluzione di ripiego ma non potevamo davvero fare di più per garantire la realizzazione in sicurezza dell'allestimento».

M.L.