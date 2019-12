Muore in casa da sola nella notte di Natale

Dramma nella notte di Natale: una pensionata fidentina di 68 anni è stata trovata priva di vita nella sua abitazione di via Oberdan, dove viveva da sola. A dare l’allarme sono stati alcuni parenti: la donna non rispondeva né al telefono né alla porta della sua abitazione, dove più volte avevano suonato il campanello e il portone. Così sono stati allertati i carabinieri e i vigili del fuoco, che hanno aperto la porta dell’abitazione: purtroppo la donna è stata trovata accasciata sul pavimento ormai priva di vita. A stroncarla un malore. Sul posto i soccorsi, ma purtroppo il medico non ha potuto fare altro che stilare il referto di morte.

r.c.