Una Fiesta nel Po: quattro ragazzi salvi in extremis

Cristian Calestani

SISSA TRECASALI Grande paura la sera della vigilia di Natale al porto turistico sul Po di Torricella di Sissa Trecasali. Una Ford Fiesta, con a bordo quattro ragazzi di origine indiana tutti residenti nella Bassa, è finita nelle acque del Po con i quattro ragazzi a bordo, uno dei quali non abilissimo nel nuotare. Fortunatamente sono riusciti tutti a mettersi in salvo.

Il filmato delle videocamere di sorveglianza dell'Associazione nautica, che gestisce il porto turistico, mostrano la Ford Fiesta che, a velocità abbastanza elevata, giunge nell'area cortilizia del porto e poi imbocca la rampa usata come scivolo per collocare le barche nelle acque del fiume. Da lì, il salto nel fiume.

Il video mostra come in pochi secondi l'auto sia riempita d'acqua e abbia iniziato ad immergersi e come, non senza grandi difficoltà, i quattro ragazzi sono riusciti ad aprire le portiere, ad uscire dal mezzo e a mettersi in salvo.

Attualmente l'auto si trova ancora sul fondale del fiume davanti al porto, rendendo così impossibile la navigazione in quel punto, vista la presenza di un ostacolo sommerso pericoloso per le imbarcazioni.

Per la rimozione, alla quale si dovrebbe provvedere in questi giorni, sarà necessario individuare con esattezza la posizione dell'auto attraverso un'operazione di ecoscandaglio seguita dall'intervento dei sommozzatori per imbrago del mezzo e successiva rimozione con l'intervento di un pontone con gru per il sollevamento.