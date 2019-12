Furti in abitazione, i consigli della polizia

Difendersi dai furti in appartamento. A margine dell'incontro in cui sono stati illustrati i due arresti di topi di appartamento la polizia di Stato ha fornito anche dei consigli ai cittadini, da ricordare specialmente in questo periodo di feste in cui molti parmigiani lasciano la città. «Quello dei furti in abitazione è un fenomeno che raggiunge la sua punta massima proprio in autunno e in inverno - ha spiegato il dirigente della Squadra mobile della questura Cosimo Romano -, quando il sole tramonta presto e le tenebre “fanno scudo” ai malviventi. E, soprattutto, i proprietari sono ancora fuori». Romano ha invitato i cittadini «a segnalare sempre alle forze dell'ordine eventuali tipi sospetti nelle vicinanze delle abitazioni, ma anche a fare gruppo coinvolgendo tutte le persone che abitano nello stesso caseggiato a un controllo reciproco delle abitazioni». Poi, «a dotarsi di strumenti come porte blindate o sistemi di allarme e di videosorveglianza». Inoltre, «quando si va in vacanza, come può accadere in questi giorni, utilizzare degli accorgimenti come quello di far togliere la posta dalla cassetta delle lettere, per non far capire a eventuali malintenzionati che in casa non c'è nessuno, oppure lasciare le luci accese. Infine, non postare mai sui social informazioni sui propri periodi di assenza da casa. In rete navigano, infatti, gli amici, ma anche i malintenzionati». La polizia, dal canto suo, continuerà a vigilare in maniera ancora più capillare. «La nostra attività - ha concluso il dirigente - prevede prevenzione con l'incremento delle Volanti sul territorio e, in particolare, in quelle aree sensibili della città, e repressione con l'attività investigativa volta all'identificazione e all'arresto dei responsabili».

M.Cep.