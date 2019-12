«Casa talmente devastata dai ladri che non so cosa mi hanno rubato»

Neanche le festività natalizie sono riuscite a fermare l'attività dei soliti ignoti che l'altro ieri ne hanno approfittato per visitare due appartamenti situati in un condominio di viale Porro. I ladri sono entrati in azione probabilmente nel pomeriggio quando la proprietaria del primo appartamento visitato, posto al piano terra, era al lavoro: dopo essersi arrampicati sul balcone, hanno forzato la maniglia di una porta finestra entrando nell'abitazione dove hanno messo a soqquadro tutto. Ad accorgersi di quanto accaduto è stata la proprietaria al suo rientro attorno alle 19,30.

«Di solito arrivo a casa più tardi ma siccome sarei dovuta andare oggi (ieri per chi legge ndr) a visitare i presepi di Cervia, ho anticipato il mio ritorno per prepararmi. Una volta entrata in casa ho visto quello che era successo e mi sono spaventata: tutto per aria. Hanno persino rotto le ante degli armadi per arrampicarsi e vedere se c'era qualcosa sopra. Per hobby colleziono monete antiche che sono state rovesciate sui letti. Ancora oggi devo ancora vedere cosa mi è stato portato via, tanto è stato messo in disordine l'appartamento. L'allarme non ha suonato perché le batterie sono scariche e devono venire i tecnici dopo le festività. Ormai non si può più andare avanti così».

Evidentemente non soddisfatti del bottino, i malviventi hanno poi concentrato le loro attenzioni sull'appartamento al piano superiore: arrampicandosi sui balconi, hanno rotto il vetro di una porta finestra per entrare. «Ma non hanno portato via nulla perché l'appartamento non è abitato», hanno affermato i proprietari che hanno scoperto la sgradita visita. Entrambi i furti sono denunciati ai carabinieri.

M.L.