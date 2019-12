Rifiuti abbandonati: a San Martino arriva la telecamera contro i «furbetti»

GIAN CARLO ZANACCA

COLLECCHIO Rifiuti abbandonati o messi in strada in orari e giorni in cui non avviene la raccolta differenziata. Nonostante resti alta l'attenzione da parte del Comune, anche nei giorni di Natale in alcune zone di Collecchio si è registrata la presenza di sacchi gialli, giocattoli e rifiuti di vario genere.

Nel parcheggio del centro commerciale, scatole e sacchetti sono stati lasciati a fianco della campana verde del vetro, sebbene la zona sia stata ripulita di recente.

Anche nella zona di via delle Basse spiccano sacchi gialli abbandonati a fianco di alcuni cassonetti, ma anche scatoloni di cartone ed un pellicciotto in materiale sintetico disteso su un cassonetto. E questo, nonostante la presenza di un cartello ben visibile che indica che la zona è videosorvegliata.

Nel guado del torrente Baganza, a San Martino, i rifiuti abbandonati si sono molto ridotti da quando è stata installata la sbarra che blocca l'accesso al torrente. Ma, ciò nonostante, qualcuno si è preso la briga di scaricare alcuni vecchi giocattoli.

Nel corso dell'ultimo consiglio, il sindaco Maristella Galli ha annunciato un giro di vite contro chi abbandona i rifiuti nei pressi del guado, grazie all'installazione di una videocamera. Le sanzioni per i trasgressori vanno da 50 a 500 euro.

Quello dell'abbandono dei rifiuti è un comportamento incivile e per certi versi inspiegabile dal momento che sarebbe sufficiente conferire i rifiuti al centro di raccolta di via Genova, aperto dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12, e nei pomeriggi di giovedì e sabato dalle 14 alle 17.

Inoltre, per liberarsi dei rifiuti ingombranti, come mobili ed elettrodomestici, è attivo il servizio di ritiro gratuito a domicilio da parte di Iren: basta chiamare il numero verde 800 212607.

Ogni anno il Comune spende circa 16mila euro per ripulire aree in cui sono stati abbandonati i rifiuti. Da parte consiglieri comunali del gruppo di minoranza di Cambiamo Collecchio è stata avanzata la richiesta è di intensificare i controlli e di multare chi non rispetta le regole.