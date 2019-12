Francesco Giovannini è morto a 53 anni

La vita di Francesco Giovannini si è spezzata a 53 anni. Troppo pochi per lasciare la madre Alba, la fidanzata Ilaria e il gruppo di amici d’infanzia e non solo, di Monticelli. L’uomo si è spento all’Ospedale Maggiore di Parma nella mattinata di venerdì 27 dicembre, a seguito di un grave problema di salute, riscontrato circa un anno fa. Francesco, figlio unico, era nato nel paese termale, dove viveva ancora oggi, in via Montepelato Sud, insieme alla madre. Il padre era scomparso diversi anni fa. Aveva frequentato le scuole dell’obbligo nel territorio comunale di Montechiarugolo. Poi aveva proseguito gli studi all’Ipsia (Istituto professionale statale industria artigianato) di Parma.

«Per me Francesco – spiega un amico di Monticelli – era la persona più buona del mondo. Era disponibile in ogni momento e con tutti, non solo con gli amici, la famiglia o i conoscenti. Quando qualcuno aveva un guasto all’automobile, anche nel pieno della notte o lontano da Parma, bastava lo chiamasse e lui, che aveva una certa esperienza nel settore meccanico, spesso riusciva a dare i suggerimenti giusti per risolvere il problema».

Giovannini aveva lavorato per tanto tempo nell’officina di un’azienda di Reggio Emilia, facendosi valere per la sua bravura e diventando capo-officina. Da circa quattro o cinque anni, era approdato alla Schiatti class srl di Parma, azienda che opera nel settore della vendita di automezzi. «Francesco – spiega un altro amico – aveva un carattere molto buono, solare e positivo. Nonostante i gravi problemi di salute, sembrava fiducioso di riuscire a guarire. Il suo hobby erano i viaggi e, in passato, ne aveva fatti molti all’estero, insieme alla fidanzata».

Nel periodo adolescenziale il 53enne frequentava abitualmente i luoghi pubblici di Monticelli insieme al gruppo di amici. Col tempo, però, il lavoro e gli impegni personali, non gli consentivano di vivere appieno la vita di paese. Il santo rosario è stato recitato ieri sera nella chiesa di Monticelli, mentre i funerali verranno celebrati oggi alle 10, partendo dall’Ospedale Maggiore per la stessa chiesa. N.F.