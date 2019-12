Raid in trattoria: segano una sbarra della finestra e rubano l'incasso

Hanno colpito l'altra notte, in pieno centro. Nel mirino la trattoria «Brodo di giuggiole», locale di borgo Giacomo Tommasini. Hanno staccato una sbarra dalla finestra della cucina che si affaccia sulla strada e, dopo essersi sbarazzati anche del vetro, da uno spazio veramente stretto sono penetrati all'interno. Una volta dentro, i ladri hanno razziato il denaro contante che c'era in cassa disinteressandosi, invece, di un computer e di un iPod lasciato nel locale. Non hanno toccato neppure le numerose bottiglie di vino e liquori. A loro interessavano solo i soldi. E di soldi, in termini di danni, ne faranno spendere anche ai titolari che dovranno riparare la finestra. Con ogni probabilità i ladri hanno colpito tra le 2 di notte, quando i titolari hanno chiuso la trattoria, e le 8 di ieri mattina quando una vicina ha visto il danno e ha dato l'allarme. Un furto che ha costretto i titolari, che hanno sporto denuncia alla polizia, a perdere mezza giornata di lavoro. Ieri a mezzogiorno, infatti, non sono riusciti ad aprire.