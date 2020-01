San Silvestro con furto: nel bottino anche le federe dei cuscini

TRAVERSETOLO Hanno scassinato una finestra e hanno rovistato nelle camere da letto e in bagno. Un furto in abitazione avvenuto a Traversetolo nella notte di San Silvestro, mentre le persone chi vive in quella casa era fuori a festeggiare l'arrivo del nuovo anno. Il bottino: un computer portatile, gioielli di modesto valore e altri oggetti, come un profumo già aperto e le federe dei cuscini. Ma non c'è solo l'aspetto materiale: «È il valore che le persone danno a quegli oggetti a contare di più - sottolinea con amarezza la derubata, una 44enne -. Si prova una sensazione di ingiustizia quando qualcuno entra nel nostro privato, tocca tutto, mette a soqquadro i cassetti per portare via quello che trova».

Il colpo è avvenuto presumibilmente nelle ultime ore del 2019. La casa è rimasta vuota fra le 20 circa e poco dopo mezzanotte. Rincasando, la 44enne ha notato che qualcuno aveva scassinato una finestra al piano terra. Il ladro (o i ladri) ha aperto gli scuri, per poi rompere un vetro e danneggiare i battenti per aprire la finestra dall'esterno. Sono state prese di mira le camere da letto e il bagno, rovistando nei cassetti.

Quando la donna è entrata in casa ha trovato le camere a soqquadro: non le è rimasto altro da fare che chiamare i carabinieri e controllare cosa mancasse. Apparentemente non è stata una razzia «approfondita»: alcune cose sono state lasciate, mentre altre di scarso valore mancano all'appello. A giudicare dai segni che ha lasciato, il ladro potrebbe aver agito con una certa fretta.

«Manca il computer portatile, comunque un modello usato che potrà valere non più di 400 euro - spiega la derubata -. Hanno rubato anche una macchina fotografica e gioielli come orecchini e bracciali che avevano un valore più che altro affettivo. In bagno sono stati rubate anche una piastra per capelli e una boccetta di profumo, tra l'altro già usata per metà. Non sono spariti invece soldi, né la tessera del bancomat». Forse il ladro era anche poco attrezzato: mancano le federe dei cuscini, che potrebbero essere state usate come sacchi per la refurtiva.

A.V.