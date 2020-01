Vandali scatenati: due cassonetti incendiati

Vandali in azione in via Sidoli. L'altra notte, i «soliti ignoti» in vena di stupidi divertimenti, come spesso accade l'ultima notte dell'anno, hanno infatti incendiato due cassonetti dell'umido (la foto è stata inviata da un residente). Le fiamme che sono state appiccate hanno lambito quattro cassonetti della carta posizionati lì vicino rischiando di provocare danni ancora più seri.