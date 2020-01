Zibello e Santa Franca nel mirino dei ladri

POLESINE ZIBELLO I malviventi purtroppo non si fermano nemmeno nei giorni di festa, si sa da tempo. Anzi. Fine anno, quindi, all'insegna della rabbia e della tristezza sulle rive del Grande fiume dove, la mattina del 31 dicembre, quindi in pieno giorno, un paio di abitazioni sono state «visitate» dai soliti ignoti che hanno causato danni e messo a segno i loro colpi.

A Zibello hanno preso di mira un'abitazione del quartiere Fratina, dove i proprietari si erano momentaneamente assentati per effettuare alcune commissioni. Un'assenza breve ma sufficiente per permettere ai soliti ignoti di danneggiare pesantemente la porta d'ingresso. Una volta dentro, hanno messo a soqquadro la casa.

Un colpo rapido che ha permesso loro di portarsi via bigiotteria, profumi, alcuni oggetti in argento e addirittura alcuni maglioni, oltre ad alcune federe che hanno utilizzato per infilarci, in fretta e furia, il materiale rubato. Al rientro i proprietari hanno trovato l'amara sorpresa e non hanno potuto fare altro che lanciare l'allarme.

Nella stessa fascia oraria, ladri in azione anche a Santa Franca, località situata nella frazione di Vidalenzo. Qui hanno preso di mira un'altra abitazione, posta a poca distanza dall'argine maestro del Po, danneggiando anche in questo caso una porta e portandosi via preziosi e oggetti vari. E' lecito supporre che ad operare sia stata la stessa banda di malviventi. Su entrambi gli episodi indagano i carabinieri. Naturalmente tutti coloro che avessero notato persone, situazioni e veicoli sospetti sono invitati a mettersi in contatto coi carabinieri.

r.c.