Varco nel muro, svaligiato il negozio di ottica

Colpo grosso dei soliti ignoti nel negozio «Nuova ottica» di viale Matteotti dove a «prendere il volo» sono state alcune decine di paia di occhiali da sole e da vista. I malviventi con tutta probabilità sono entrati in azione nella notte di Capodanno agendo sul retro del locale nascosti alla vista dei passanti: approfittando dei rumori provocati dai «botti», dell'oscurità della zona – il retro si affaccia infatti su una delle strade che porta al parco Mazzini dove in orari notturni non transita praticamente nessuno e l'illuminazione pubblica è assente – e del fatto che l'immobile è disabitato (fino a pochi anni fa ai piani superiori erano ubicati gli uffici e gli appartamenti di servizio del personale della Guardia di Finanza), i ladri attraverso una piccola area verde sono arrivati ad una delle porte che in passato sono state murate. Utilizzando probabilmente una mazza da muratore o un piccone, si sono aperti un varco di una trentina di centimetri di diametro attraverso il quale sono entrati nel negozio: l'allarme è entrato immediatamente in funzione ma i malviventi sono riusciti a staccarne i fili, di fatto «silenziandolo». A quel punto hanno arraffato dagli scaffali decine e decine di paia di occhiali da sole e da vista svuotando completamente il negozio e dandosi successivamente alla fuga indisturbati. Ad accorgersi di quanto accaduto è stato nella mattinata di ieri il dipendente – a Capodanno il negozio è rimasto infatti chiuso – al quale non è rimasto altro da fare che telefonare al titolare dell'attività e ai carabinieri della città termale.

Questi ultimi hanno effettuato un sopralluogo affiancati dai colleghi della Scientifica che hanno passato il locale al setaccio alla ricerca di eventuali impronte lasciate dai ladri. Al titolare non è rimasto altro da fare che cominciare la conta del materiale rubato il cui valore ammonterebbe, secondo una prima stima, a svariate decine di migliaia di euro. Solo quando terminerà l'inventario di quanto rubato potrà essere formalizzata la denuncia.

M.L.