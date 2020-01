Fidenza, giallo sulla vincita da 500mila euro con un «grattino»

Da alcuni giorni si rincorre insistente una voce in città: in un bar sarebbero stati vinti 500mila euro, dopo che una fidentina e un uomo - pare non residente nel parmense - avrebbero acquistato in società una serie di gratta e vinci, chiamati «Grattatone», uno dei quali gli avrebbe portato l'inaspettato, quanto gradito, ovviamente, regalo.

Nessuna conferma ufficiale però è arrivata e nessun cartello è stato esposto sulla vetrata della porta d'ingresso del locale dove sarebbe avvenuta la vincita (e in nessun altro locale fidentino che vende «gratta e vinci»).

Ma la voce della clamorosa vincita è continuata a girare. C'è anche chi giura di avere visto la copia del grattino da 500mila euro.

Sta di fatto, come detto, che in città molti ne parlano. Bocche cucite anche da parte delle due persone additate come i vincitori, che avvicinate non confermano. Ma si sa, di essere i protagonisti di una vincita simile non lo si vuole certo sbandierare ai quattro venti.

Se la notizia della vincita trovasse conferma, sarebbe davvero uno splendido inizio di anno per la coppia di «neo paperoni». 500mila euro è uno degli importi massimi del concorso dei gratta e vinci, una di quelle cifre davvero capaci di cambiare il corso di un'esistenza (anche al netto del 12% di tasse).

La voce che si è sparsa descrive i due fortunati come una donna fidentina e un uomo, forse un autotrasportatore, non residente in provincia di Parma. Sicuramente baciati dalla fortuna: basti pensare che le probabilità di centrare il mezzo milione è pari a una ogni 6 milioni di biglietti in circolazione e che, anche a volersi accontentare di regali più modesti, solo un biglietto ogni 7,84 regala un premio superiore al costo della giocata.

r.c.