Langhirano, morta Asia, il cane eroe della squadra di soccorso

BEATRICE MINOZZI

LANGHIRANO Le Sos Unità Cinofile di Langhirano hanno dovuto dire addio alla dolcissima Asia, uno dei cani eroi della squadra di soccorso.

«Un cane fantastico e speciale – come la ricordano con commozione i colleghi delle Sos – che insieme al suo conduttore Davide ha partecipato a diverse operazioni di emergenza». Brevettata dalla Regione Emilia Romagna, la squadra formata da Asia e Davide, pur essendo di Parma, faceva addestramento con l’Unità langhiranese, dove la simpatica cagnolina era apprezzata e ben voluta da tutti, oltre che far parte dell’associazione Oipa Parma.

«Asia era un cane speciale – ricordano i soci dell’associazione – dolcissima con tutti i cani e con le persone. La sua grande passione erano i biscotti, di cui andava ghiotta. Purtroppo negli ultimi tempi si era ammalata e non riusciva a venire spesso, ma nella sua «carriera» ha partecipato a diverse ricerche. Ci mancheranno molto la sua tranquillità e la sua saggezza». Quello appena trascorso è stato un anno difficile per le Sos di Langhirano e più in generale per la cinofilia da soccorso: a inizio dicembre, infatti, se ne è andato anche Step, un cane in forza alla Pubblica di Ozzano San Lazzaro, della provincia di Bologna, costola delle Sos. «Step è morto il 9 dicembre e ci manca già molto – affermano dall’associazione langhiranese -: anche lui era un cane brevettato di grande bravura, non solo nella ricerca delle persone scomparse ma anche nella vita di tutti i giorni, che ha trascorso insieme alla sua conduttrice Luana».

E’ infine con un «grazie» che conduttori e amici a quattro zampe delle Sos Unità Cinofile salutano Asia e Step e si stringono in un affettuoso abbraccio ai loro amici umani.