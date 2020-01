Addio a Giovanni Dodi: aveva 49 anni

A soli 49 anni se n'è andato Giovanni Dodi. La sua scomparsa ha suscitato profonda commozione e cordoglio fra i fidentini. Giovanni ha senz'altro lasciato un bel ricordo, quello di una persona dedita alla famiglia, al lavoro, agli amici. Dopo avere frequentato l'istituto agrario Solari, aveva subito trovato un lavoro nel negozio di ortofrutta di via Costa, dove tutti gli volevano bene, dove tutti i clienti amavano farsi servire da quel giovane simpatico e gentile.

Lui, accoglieva tutti con un sorriso aperto e cordiale. Educato, rispettoso, si era fatto benvolere per il suo fare gentile e discreto. Quindi era stato assunto alle dipendenze della ditta Costa perforazione pozzi. Anche lì si era fatto stimare per la professionalità e le doti umane.

Giovanni aveva poi scelto di mettersi in società con l'impresa di pulizie della madre: una volta in pensione lei, fu lui ad assumerne la guida . Era una grande lavoratore e tante aziende, ditte, enti, fidentini, si erano serviti della sua impresa di pulizie. Preciso, puntuale, attento, era un autentico professionista in questo settore.

Amava tutti gli sport ed era un accanito tifoso del Parma, come del resto tutta la sua famiglia. Soprattutto in gioventù seguiva il Parma sia quando giocava in casa che in trasferta. Come ha ricordato il fratello, al mattino presto gli piaceva leggere subito la «Gazzetta di Parma». Giovanni ha lasciato i genitori, il fratello, la compagna. Il rosario è stato recitato ieri sera nella chiesa di San Pietro, con larga partecipazione di fedeli. Il funerale sarà celebrato oggi alle 14.15, partendo dalla camera mortuaria di Vaio, per la chiesa di San Pietro.

s.l.