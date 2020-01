Ladri al James bar di San Michele: molti danni

SAN MICHELE TIORRE Questa volta hanno usato un tombino per devastare la porta a vetri e aprirsi un varco. Hanno agito nel cuore della notte - tra lunedì e ieri - i ladri che hanno preso (nuovamente. è la nona visita in sette anni ) di mira il «James wine bar» di San Michele Tiorre.

Arrivati molto probabilmente a bordo di un furgone o di un camion, dopo essere entrati nel locale hanno preso dalla stanzetta delle slot machine la macchina scambiamonete. Un oggetto abbastanza ingombrante che hanno trascinato lungo le scale all'ingresso del bar, danneggiandole e poi hanno caricato su qualcosa che non poteva essere un'auto.

E' stata la dipendente che apre abitualmente il bar alle 5, 30 a trovare la vetrina d'ingresso a terra in frantumi e ad accorgersi che mancava la macchina scambia monete. Ha chiamato dunque i carabinieri e il titolare.

Una devastazione per un bottino magrissimo: nella macchina ci saranno stati circa 300-400 euro. Il registratore di cassa non è stato toccato. Evidentemente queste bande sanno cosa prendere per racimolare del denaro e conoscono cosa possono «ricavare» dalle macchinette.

r.c.