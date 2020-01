Monticelli, ladri scatenati al bar Angela

MONTICELLI I ladri hanno messo a segno un colpo da oltre 3mila euro. Questo è il bottino del furto compiuto ai danni del bar Angela, che si trova in via Marconi a Monticelli Terme, a poca distanza dal centro del paese. Il fatto è accaduto poco dopo le due della notte tra l’altro ieri lunedì 6 e ieri martedì 7 gennaio. I malviventi hanno usato le maniere forti, visto che si sono introdotti nel locale, scagliando un tombino in ghisa contro la vetrata a fianco della porta d’ingresso.

Una volta entrati sono andati a colpo sicuro, indirizzandosi subito verso il registratore di cassa, nel quale c’erano cento euro e la macchinetta cambio monete, che conteneva all’incirca tremila euro. In una manciata di minuti hanno asportato direttamente sia il registratore sia la macchinetta, probabilmente per la paura d’essere scoperti. L’esercizio commerciale è gestito, da circa otto anni, da una giovane coppia d’origine cinese. «I ladri – ha raccontato Yuguang He, marito di Linxian Shi, titolare del bar – sono andati direttamente verso il registratore di cassa e la macchinetta per il cambio delle monete, che avevo caricato proprio l’atro ieri. Devo dire che non mi sono spaventato. La vita è, comunque, bella e va avanti ugualmente». Il Bar Angela è dotato di un sistema d’allarme, direttamente collegato con la casa dei proprietari, i quali abitano lì vicino e con la locale Stazione dei Carabinieri. «Mi è arrivato il messaggio sul cellulare – ha proseguito Yuguang He – per avvisarmi che era scattato l’allarme anti-intrusione nell’esercizio. Così mi sono precipitato subito qui, così come i Carabinieri. So di essere stato imprudente, perché avrei potuto incrociare i ladri». Secondo le informazioni raccolte, le telecamere della video-sorveglianza avrebbero ripreso tre uomini dal volto coperto, tra cui uno di corporatura robusta, giunti sul posto con un’automobile di grossa cilindrata e di colore scuro. Due di loro sarebbero scesi dal mezzo e scagliato il tombino contro la vetrata, dopo averlo tirato fuori dal baule. Un terzo complice avrebbe aspettato a bordo dell’autovettura, dove poi sarebbero stati caricati il registratore di cassa e la macchinetta cambio monete.

