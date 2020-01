«Portate l'elettricità al Modulo Eco del parco Testoni»

Nel tardo pomeriggi di ieri erano già 285. Ma sembrano certamente destinate a crescere.

Stiamo parlando delle firme raccolte dalla petizione lanciata da Manifattura Urbana sul sito change.org, diretta al sindaco Pizzarotti, che riguarda il Modulo Eco, la struttura in legno, collocata al parco Testoni di via Mordacci, nel quartiere Crocetta, che da tre mesi è inutilizzabile perché non collegata alla rete elettrica.

«E questo problema ha causato l'annullamento di un calendario fitto di eventi culturali che garantivano relazioni vitali per un quartiere», si sottolinea nell'appello pubblicato in rete.

«Chiediamo al sindaco, certi del suo interesse verso i beni comuni e del suo aver a cuore questo progetto partecipativo e sperimentale, di concedere il permesso di occupazione di suolo pubblico al Modulo Eco, in attesa della donazione del bene al Comune di Parma che si concretizzerà presumibilmente nei prossimi mesi», scrivono i promotori della petizione che si dichiarano «fiduciosi in una sua urgente azione che possa sbloccare lo stato attuale di fermo».

Il Comune, per parte propria, nelle scorse settimane aveva già emesso una nota in cui spiegava di aver già richiesto a Manifattura Urbana di produrre la «documentazione tecnica necessaria per portare a termine la donazione al Comune» e di aver ricevuto da poco tale documentazione che ora «è al vaglio degli uffici comunali. Al termine dell'iter sarà possibile rendere il Modulo Eco pienamente fruibile». r.c.