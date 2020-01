Addio a Adolfo Schianchi, commercialista attivo in politica

NICOLETTA CARPANA

FELINO Un male incurabile se lo è portato via a 60 anni d'età. E' venuto a mancare Adolfo Schianchi, dottore commercialista, molto conosciuto a Felino. Era un felinese doc Adolfo, innamorato del suo paese, per il quale si era candidato come sindaco per ben tre legislature, dal 1999 al 2009, con la lista civica Spazio alle idee, dopo un'esperienza come consigliere comunale nella lista dell'allora Dc. Pur non essendo mai stato eletto ha svolto la sua missione politica fra i banchi della minoranza con passione, portando avanti le sue idee con correttezza e spirito costruttivo.

Nato e cresciuto a Felino, secondo di tre fratelli (il più giovane, Marco, deceduto in un tragico incidente nel 2008), dopo essersi diplomato all'istituto tecnico si iscrisse alla facoltà di Economia e Commercio presso l'università di Parma, dove si laureò nel 1983 e dove conobbe Paolo Cortesi, con il quale qualche anno più tardi aprirà lo studio associato di commercialisti in via Carducci, collaborazione continuata fino al 2004. Dopo lo scioglimento della società, ha proseguito la professione come unico titolare e chiunque avesse un'attività a Felino andava da Adolfo, sicuro di ricevere l'assistenza fiscale migliore. Ma il suo ufficio era aperto a tutti, e a tutti dispensava consigli e il modo migliore per risolvere i problemi. Nemmeno la battaglia contro la malattia, iniziata alcuni anni fa lo ha distolto dal suo lavoro, che ha sempre esercitato con grande competenza e professionalità, al servizio dei suoi concittadini. «Era estremamente rigoroso e preciso - spiega il fratello Paolo, medico di base - io non sono mai stato portato per le cose amministrative e lui spesso mi riprendeva per le mie mancanze e la mia incompetenza in materia. E' stato seduto alla sua scrivania a lavorare fino a due giorni prima di andarsene, nonostante le sue condizioni di salute fossero ormai precarie. Aveva una grande forza di volontà e un grande senso di responsabilità nei confronti dei suoi assistiti». Era benvoluto da tutti e sono tantissimi gli amici d'infanzia che lo piangono e quelli che ha saputo conquistare con il suo carattere gentile ed aperto. Era consuetudine vederlo passeggiare per il centro del paese con il suo cane Marley, sempre in compagnia di qualche compaesano per scambiare quattro chiacchiere e bere un caffè al bar. Solo l'aggravarsi della malattia dopo le festività natalizie, gli ha impedito di rivedere i suoi amici e nella notte di mercoledì se ne è andato, nella sua casa, circondato dall'affetto della famiglia, di Francesca e dell'adorata figlia Ludovica. «Ho perso un grande amico con il quale sono cresciuto e che ho sempre apprezzato per la sua onestà e la sua disponibilità verso il prossimo - afferma Daniele, amico d'infanzia -. Ci siamo visti pochi giorni fa e nonostante le sue condizioni di salute fossero gravi, ha mantenuto la sua positività; mancherà tantissimo a me e a tutti quelli che con lui hanno condiviso gran parte della loro vita». Resta un aforisma pubblicato sulla sua pagina facebook: «Cadere è esperienza, lottare è carattere, non arrendersi è vita». Le esequie si terranno oggi con partenza alle 14 dalla sala del commiato dell'impresa Dante Bola in via Caimi per la chiesa parrocchiale di Felino e poi per il cimitero locale.