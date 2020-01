Arrestato 17enne: non rispettava il regime di custodia cautelare

GIORGIO CAMISA

BEDONIA Nel tardo pomeriggio di mercoledì i Carabinieri della stazione di Bedonia, hanno tratto in arresto un 17enne che si trovava nella comunità Archè di Bedonia in regime di custodia cautelare e con precedenti di polizia per i reati di rapina, estorsione, furto e maltrattamenti in famiglia.

Era da qualche tempo che gli uomini del 112 raccoglievano indizi e seguivano i movimenti del giovanissimo con particolare attenzione, e controllavano con la massima discrezione che rispettasse gli obblighi imposti dalla Magistratura per i soggetti sottoposti a regime di custodia cautelare.

I militari hanno consegnato la cartella del lavoro fatto e con specificati i vari passaggi al Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale per i Minorenni di Bologna il quale, dopo aver preso visione del plico ha ritenuto evidenti le fonti di prova raccolte dai Carabinieri della stazione di Bedonia che nel corso dei mesi precedenti avevano accertato.

Infatti il ragazzo aveva violato in parecchie occasioni le varie regole della misura alla quale era sottoposto.

Vagliati gli atti, il Giudice per le indagini preliminari ha deciso che il 17enne dovesse continuare la custodia cautelare presso l'Istituto Penale per i minorenni di Bologna.

I Carabinieri così, prelevato il giovane e notificato il provvedimento del Giudice, lo hanno condotto a Bologna dove rimarrà a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

Con questa delicata e laboriosa operazione l'arma dei Carabinieri delle varie stazioni della montagna che fanno capo alla compagnia di Borgotaro, diretta dal capitano Filippo Giancarlo Cravotta, manifestano la loro presenza sul territorio garantendo ai cittadini la prevenzione onde evitare atti di malavita tenendo sempre alta l'attenzione nel controllare che i soggetti sottoposti a provvedimenti della Magistratura rispettino gli obblighi a loro imposti.